La conmovedora carta de despedida de Eduardo Rosa a su amiga Beatriz Álvarez-Guerra, fallecida trágicamente

El mundo de la interpretación quedó impactado el pasado 4 de octubre al conocer que la actriz Beatriz Álvarez-Guerra, había fallecido a sus tan sólo 28 años de edad en un trágico accidente de coche en Pontevedra. Son muchas las muestras de cariño que están llegando a la familia pero entre todas ellas destaca la de Eduardo Rosa, segundo expulsado de la última edición de MasterChef Celebrity. El joven actor, profundamente consternado por la pérdida, se despide de su “amor” con una emotiva carta a la que acompaña de fotos de algunos de los mejores momentos que atesora junto a la actriz.

La joven promesa de la pequeña pantalla había participado en numerosos proyectos de ficción. Afincada en Madrid, estaba viviendo con ilusión el despegar de su carrera intentando hacerse hueco en la industria española, cuando el fatal accidente acabó con su vida. El vehículo en el que viajaba iba conducido por su novio, un joven de 24 años que no tenía carné, y se precipitó al río Almofrei a su paso por Cerdedo-Cotobade, concretamente desde el puente de Loureiro. El joven de origen gallego y residente en Madrid, que quedó en libertad con cargos tras pasar una jornada a disposición judicial y acogerse a su derecho a no declarar, está siendo ahora investigado, tal y como ha confirmado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por un supuesto delito contra la seguridad vial y homicidio imprudente.

Hace exactamente diez años y una semana, según recoge la prensa local, otro matrimonio perdió la vida en el mismo lugar. Al igual que en el caso de la actriz y su novio, el conductor no trazó la curva, acabó precipitando el coche al río y el vehículo quedó totalmente volcado al caer, provocando una complicada situación de rescate. Todos los compañeros de la actriz, que la recuerdan como una chica “llena de vida”, siguen en shock. Entre ellos destaca Eduardo Rosa, que se despide hoy de ella como “Mi amor, mi vida, mi reina.”. El actor de La casa de las flores confiesa que no tuvo tiempo de decirle que quería “secuestrarla para toda la vida” y describe a su gran amiga y compañera como “Una mujer de bandera a la que le daba igual todo con tal de llevar su voluntad a buen puerto”.

El intérprete de Centro Médico y Presunto culpable, ha abierto su corazón para reconocer su congoja: “El 4 de Octubre recibí la peor llamada de teléfono de mi vida. Perderte para siempre” y le confiesa en su carta a la actriz: “Hice de todo para conquistarte, y ahora no puedo hacer nada para no perderte.No sé cómo entender que te has ido antes de tiempo. No me imagino mi vida sin ti. Teníamos un futuro. 4 hijos que tener. Y una vida que soñamos”.

A sus treinta años explica con el corazón encogido: “No sé cómo soportar la idea de que te has ido, y que no pueda hacer nada para estar contigo. Eres luz, y sé que iluminarás allá dónde estés, mi amor. A pesar de la gran cineasta que has empezado a ser, “Tu vida ha sido tu mejor obra”. Eso dice Mar, que te quiere muchísimo. Tu hermana Car se ocupa de todo con tal de hacer sentir a tu padre cerca. Sabemos lo que era para ti. Que pasáses allí un tiempo es lo único positivo de esto.”

“No sé cómo digerir esto, babe, para entender que tu camino acaba así. Que te has ido. Que no te voy a volver a tener en mis brazos. Que todo acabó en ese punto negro de Pontevedra, y en ese río. No sé cómo hacerte sentir que me cambiaría por ti con tal de no dejarte ir. Y no lo haré. Que te quise y te querré hasta que me desplume” así termina su desgarradora confesión de despedida, a la que no han tardado en sumarse algunos de sus compañeros de profesión como Marc Clotet, Elena Furiase, Ingrid Asensio, Patricia Conde, Miguel Diosdado, Pablo Rivero o Carla Nieto, transmitiéndole sus ánimos y condolencias con gran cariño.