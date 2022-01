Revelan los detalles del accidente que le costó la vida al actor Gaspard Ulliel

La repentina muerte de Gaspard Ulliel conmoció al mundo del cine. El pasado 19 de enero, el actor francés perdía la vida a sus 37 años de edad, un día después de haber sufrido un accidente de esquí al colisionar con otro esquiador en la estación de La Rosière, ubicada en la región de Saboya de los Alpes franceses. Según las primeras informaciones otorgadas por dos testigos que presenciaron el momento del percance, el artista chocaba contra otra persona en un cruce de "dos pistas azules poco peligrosas" cuando este giraba a la izquierda para regresar con su grupo de amigos, reportaron al diario francés Le Dauphiné Libéré. En este medio destacaban que el actor no llevaba el casco protector, a diferencia del otro implicado en el accidente. Días más tarde de la trágica noticia, se van conociendo más detalles del accidente que le costó la vida al actor Gaspard Ulliel.

El casco no hubiera hecho la diferencia en el accidente de Gaspard Ulliel, apuntan las autoridades

Según un portavoz de la fiscalía, "a la vista de los primeros elementos, no se ha constatado una velocidad excesiva, un comportamiento inadecuado o una falta por parte de ninguno de los dos esquiadores. En principio, la fiscalía parece encaminarse a cerrar la investigación en los próximos días, una vez reunidos todos los elementos", aseguraba. El esquiador de origen lituano que colisionó con Gaspard Ulliel, no resultó herido en el accidente y, al igual que se ha pedido apoyo psicológico para familiares y amigos del actor francés, también el implicado en el percance ha tenido que recibir atención psicológica. Aunque por el momento, la fiscalía no encuentra culpables en el accidente del intérprete de Largo domingo de noviazgo.

Días después de la muerte de Gaspard Ulliel, los informes médicos revelaban que, el intérprete de Hannibal, el origen del mal, sufrió un golpe tan fuerte en la cabeza que, incluso aun llevando el caso protector, posiblemente hubiera fallecido de igual modo. Además, era la fiscal de Albertville, Anne Gaches, quien declaraba esta afirmación al diario francés: "Si el Sr. Ulliel hubiera llevado un casco, ¿habría salvado su vida? No puedo asegurarlo", explicaba, añadiendo que no iban a proceder a realizar ninguna autopsia al cuerpo de la víctima. Las autoridades no tienen claro si el traumatismo craneal que le quitó la vida al actor de Marvel fue provocado por el choque o por la caída: "Se ha escuchado al esquiador implicado en la colisión, así como a dos testigos del lugar. Según estos primeros testimonios y las observaciones realizadas en el lugar de los hechos, los dos esquiadores iban uno al lado del otro y colisionaron. Por el momento, es difícil decir si fue el impacto o la caída lo que provocó la muerte de Ulliel. Este accidente es muy triste, pero las circunstancias son bastante simples, no hay ninguna complejidad particular", comentaba la fiscal.

Gaspard Ulliel, a sus 37 años de edad, sufriría un traumatismo craneal severo esquiando, quedándose inconsciente en la nieve en el momento del golpe. Tras el accidente, el actor francés fue trasladado en helicóptero a un hospital en Grenoble (Francia) -el mismo lugar al que enviaron al expiloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, después de sufrir un accidente de esquí también-. No obstante, y a pesar de la inmediatez, el intérprete fallecía en las instalaciones sanitarias al día siguiente, a consecuencia de las graves heridas que le había producido la caída. El día de la colisión, los investigadores aseguraron que las condiciones climáticas eran buenas y no suponían ningún peligro para los que practicaban este deporte, hasta el punto que había otras personas que tampoco usaban el casco en esos momentos -según recordaron algunos testigos-. Esta trágica e inesperada muerte conmocionaba así al mundo del cine.

