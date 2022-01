Fallece el comediante y presentador estadounidense Louie Anderson a los 68 años

El mundo de la comedia vuelve a estar de luto. En la mañana de este viernes 21 de enero ha fallecido el humorista Louie Anderson a los 68 años de edad, a causa de unas complicaciones del cáncer que padecía, tal y como ha informado su agente Glenn Schwartz a Deadline. El presentador estadounidense había ingresado esta misma semana en el hospital de Las Vegas (Nevada), para tratarse de un tipo de linfoma no Hodgkin. Durante su trayectoria profesional Anderson presentó varios programas de televisión, hizo comedia en vivo y firmó sonadas interpretaciones en series y en cine.

Un día antes de la muerte de Louie Anderson, uno de sus grandes amigos de la comedia, Pauly Shore, compartió con sus seguidores que se había despedido del humorista y pedía rezar por él: "Atención comediantes y exalumnos @TheComedyStore, digo esto con gran pesar. Acabo de salir del hospital en Las Vegas donde Louie Anderson, sus hermanas y un amigo cercano tuvieron la amabilidad de dejarme despedirme. Él todavía está con nosotros, pero manténgalo en sus oraciones". Pero, además de poderle decir adiós en persona, al fallecer el humorista Shore quiso dedicarle unas palabras de cariño, acompañadas de una imagen en blanco y negro donde aparecían los dos: "Te amo Luie Anderson. Eres un hombre hermoso, amable y cariñoso. ¡Y divertido como la mierda! Mantendremos tu nombre vivo aquí abajo... diles qué pasa con mamá, papá, Sam, Carl, Mitchell, Richard, Robin y, por supuesto, Bob Saget... Dales a todos un gran abrazo y beso. Descansa bien amigo", rezaban sus líneas con gran pesar.

Louie Anderson nació en una familia numerosa de once hijos en St. Paul, Minnesota. El primer concurso de talentos que ganó fue en 1981 en el Medio Oeste estadounidense. Tras esta hazaña, la carrera del presentador fue creciendo a pasos agigantados. Debutó en televisión junto a Johnny Carson en 1984. Desde ese momento, Anderson se convirtió en uno de los rostros más populares para el gran público, siendo habitual su presencia en la televisión. Dentro de sus trabajos más destacados se encuentran The Louie Show, una sitcom para CBS centrada en él, y sobre todo, Life with Louie, una serie animada sobre sus peripecias emitida entre 1994 y 1998, otorgándole una gran cantidad de premios entre los que se encontraban dos Emmy al mejor artista de un formato de animación en 1997 y el último año de emisión. También, Louie destacó como presentador de concursos con Family Feud desde 1999 y 2002. Además, desempeñaría varios papeles en series de televisión como El joven Sheldon. Aunque su interpretación más famosa fue la de Christine Baskets en Baskets, donde daba vida a la madre del protagonista interpretado por Zach Galifianakis, con la que ganó su tercer Emmy en 2016.

