Terelu Campos habla por primera vez del fin de su amistad con Rosa Benito

Rocío Carrasco ha sacado a la luz una faceta de Rosa Benito que desconocíamos hasta el momento. La que fuera peluquera de Rocío Jurado ha acusado a su sobrina y al equipo de En el nombre de Rocío de falsificar documentos, y Carrasco ha anunciado que emprenderá acciones legales contra ella. Una situación que han recordado en Sálvame y que ha hecho estallar a Terelu Campos, que ha aclarado los motivos de su distanciamiento con Rosa Benito, con la que compartió una estrecha amistad. En un principio explicaba que “no hay una cosa en concreto, hay una acumulación de situaciones”, pero finalmente desvelaba algunos detalles que le dolieron especialmente.

María Teresa Campos se convierte en la protagonista de la “barbaridad” que según Terelu contó Rosa Benito. “Mi madre obliga a Rocío Jurado a ir a su primer programa en otra cadena de televisión, cuando Rocío estaba muy enferma”, Terelu añade que la exmujer de Amador Mohedano llegó a insinuar que María Teresa “chantajeó” a la cantante. Aunque la amistad entre la peluquera y la colaboradora no terminço aquí, esto supuso un punto de inflexión para Terelu, que comenzó a desconfiar de su amiga. Sin embargo, Rocío Carrasco fue el detonante que hizo que esa amistad saltara por los aires.

Terelu no entiende ni comparte la actitud que ha tenido Rosa con su sobrina Rocío, ya que no ve “compasión ni calidad” hacia la hija de la cantante. La colaboradora lanza un mensaje oculto que dejaría en muy mal lugar a la cuñada de la Jurado: “Hemos hablado de tantas cosas, sabemos muchas cosas y nos hemos callado muchas cosas porque así lo quería tu sobrina y así me lo pedía mi amiga-hermana”, unas declaraciones que llevan a pensar que Rosa Benito no está siendo fiel a la realidad que vivió. Es indudable que la peluquera ha cambiado de opinión a lo largo de los años, ya que hay vídeos en los que apoya a Rocío Carrasco mientras critica a José Ortega Cano, una actitud que ahora sería impensable.

Los repentinos cambios de opinión de Rosa han hecho reflexionar a Terelu Campos, que considera que detrás de esos giros radicales hay cierta presión familiar. “Creo que ha sido una influencia familiar, para defendernos, porque si no estamos juntos, va a ser la cosa muy complicada", ha explicado la colaboradora, que además tiene claro que la que fue su amiga ha mantenido una actitud muy falsa todo este tiempo. "Entonces siempre ha sido así. Nada ha sido real en los sentimientos de Rosa hacia mí, hubiera sido una utilización ridícula”, comentaba en tono tajante. Terelu ha vuelto a ensalzar la figura de Rocío Carrasco, desvelando que se había enfrentado en más de una ocasión a su tío Amador por los desprecios que le hacía a su entonces mujer, Rosa Benito. "A mí me consta que el Tito Amador le ha dicho en más de una ocasión a Rocío Carrasco cuando ha tenido que solucionar cosas: "Rocío, por favor que de esto no se entere Rosa", confesaba la colaboradora.