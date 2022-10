¿Quién es la 'influencer' que ha llevado el mismo vestido que Paula Echevarría?

El pasado mes de marzo, Paula Echevarría causó sensación al acudir a la gala de los Fotogramas de Plata con un vestidazo de Hannibal Laguna. La protagonista de Si yo fuera rico y Ola de crímenes se convirtió en el centro de todas las miradas con su llamativo diseño floral con mangas puffy y una sugerente abertura lateral que combinó con unos zapatos de tacón de color morado y labios rojos. Pues bien, seis meses después, el vestido ha vuelto a aparecer ante los focos.

La Embajada de Italia en Madrid se vistió de gala para celebrar la entrega de premios Forbes Best Influencers y, por la alfombra roja pasaron los grandes protagonistas de esta edición, además de otras muchas personalidades que están redefiniendo el mundo de las redes sociales. Una de ellas fue Sara Fructuoso, cuyo look no pasó desapercibido.

Al verla, no hemos podido evitar acordarnos de Paula Echevarría, ya que se trata del mismo vestido. En el caso de Sara, decidió combinarlo con unas sandalias de plataforma de color negro y unos espectaculares pendientes dorados de tamaño XXL. La influencer y actriz añadió unas uñas larguísimas de color marrón y una diadema para decorar su melena con el mismo estampado que su vestido.

"Gracias por esta invitación @forbes_es es todo un placer. Cuando empecé nadie me enseñó como vivir todo esto, pero eso es lo más bonito. Gracias siempre", escribió Sara después de disfrutar de la gala en la que fueron premiados María Pombo, Dulceida, Gotzon Mantuliz, Marta Sierra, Jordi Koalitic, Melo Moreno y Marta Ratolina, entre otros. "Alucino contigo", "Estabas impresionante", "¡Adoro el look!", "Estilazo, como siempre" o "Yo no entiendo cómo puede ser tan diosa esta mujer", son algunos de los piropos que ha recibido Sara por parte de sus fans.

Durante el evento, Sara se mostró muy emocionada de poder estar rodeada de tantas personas a las que admira. "Como siempre digo, Dulceida fue de las primeras grandes en confiar en mí. Siempre lo guardaré en mi corazón", dijo al felicitar a la influencer por su premio a la Mejor Influencer de 2022.

Todos sus proyectos

En el mundo virtual, Sara Fructuoso cuenta con más de 261.000 seguidores en Instagram y 163.000 en TikTok, donde suele compartir vídeos muy divertidos de su día a día, bailando, probando productos de belleza... "A de Actriz, artista, autora, aprendiz, Atenea", es como se define en la descripción de su cuenta oficial. Además de su faceta de influencer, Sara ha participado en muchos proyectos como actriz y modelo para televisión, campañas de publicidad y videoclips (Si me porto mal, de Dasoul; No regresa más, Henry Mendez y Dulce María; o La primera vez, de Porta).

Tal y como aparece en su currículum, estudió formación artística, acting y posado en la Escuela Kara y formación interpretativa con Pilar Ordoñez. También fue alumna de la escuela de danza Paola Yenay (ballet, funky y hip hop) y entre sus habilidades y gustos destacan el baloncesto, atletismo, baile y flexibilidad, creatividad y dirección artística, moda, coolhunting...

