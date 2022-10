El pianista y director de orquesta Daniel Barenboim padece una enfermedad neurológica grave

El pianista y director de orquesta Daniel Barenboim, de 79 años, ha anunciado este martes que padece una “enfermedad neurológica grave” y que tendrá que hacer un alto en su carrera musical. "Con una mezcla de orgullo y tristeza hoy anuncio que daré un paso atrás en algunas de mis actividades escénicas, especialmente en los compromisos de dirección de orquesta, durante los próximos meses", ha escrito en su cuenta oficial de Twitter. "Mi salud se ha deteriorado en los últimos meses y me han diagnosticado una afección neurológica grave. Debo enfocarme en mi bienestar físico tanto como sea posible", ha añadido en un mensaje escrito en inglés y alemán.

El reconocido director argentino, nacionalizado español, israelí y palestino, ha señalado que "la música fue y continúa siendo una parte esencial y permanente de mi vida". "He vivido vivido en y a través de la música toda mi vida y seguiré haciéndolo mientras mi salud me lo permita. Cuando miro hacia atrás y hacia adelante, no solo estoy satisfecho, sino profundamente realizado", ha finalizado.

Barenboim, que nació el 15 de noviembre de 1942 en Buenos Aires, anunció a finales de agosto que no podría dirigir la nueva Tetralogía wagneriana, prevista para el mes de octubre en la Staatsoper Unter den Linden de Berlín, "por motivos de salud". "Todavía estoy luchando con las consecuencias de la vasculitis que me diagnosticaron en primavera, y con esta decisión estoy siguiendo los consejos de mis médicos", explicó en aquel momento.

Premio Príncipe de Asturias de la Concordia

Con independencia de su destacada proyección artística e intelectual, Baremboim fue galardonado en 2002 con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por su generosa y encomiable tarea a favor de la convivencia y de la paz a través de la cultura. En concreto, por la creación del West Eastern Divan, un proyecto que une a músicos palestinos, israelíes, sirios, libaneses, egicipios... y que se ha convertido en uno de los referentes más importantes de convivencia pacífica. "Es cierto que hay algo de incomunicable, algo que va más allá de las palabras, en la música, y acaso sea este fenómeno el que hace que jóvenes israelíes y árabes se unan para vivir juntos la transformación del sonido en una experiencia músical", dijo en su discurso. También posee el Premio de la Fundación Wolf de las Artes de Jerusalén (2004), el Comendador de la Orden de la Legión de Honor francesa (2007) y diversos Premios Grammy en varias categorías.

Vida personal

Daniel Barenboim se casó en 1988 con la pianista Yelena Bashkirova, con la que ya había tenido dos hijos, David, en 1983, y Michael, en 1985. Tanto David como Michael se dedican a la música. El mayor está dedicado a la composición dentro del pop y el pequeño es un virtuoso del violín. Antes de casarse con Yelena Bashkirova, el pianista y director de orquesta estuvo casado con la violonchelista Jacqueline du Pré, que falleció en 1987.

El músico ha coincidido en varias ocasiones con la Familia Real española. La reina Sofía, con la que guarda una estrecha relación, asiste siempre que puede a sus conciertos, como hizo después de los atentados del 11 de marzo de 2004, que se celebró en la Plaza Mayor de Madrid ante más de 6.000 personas. Además, los Reyes, cuando eran príncipes de Asturias, entregaron a Barenboim el Premio Vocento a los Valores Humanos.