Noah Centineo, el veinteañero 'favorito de Netflix', levanta pasiones en México

El mundo está a los pies de Noah Centineo desde que protagonizara la saga de Netflix A todos los chicos de los que me enamoré. Rápidamente se convirtió en el "nuevo novio de América" por su ternura y su sonrisa amable, y aunque aprovechó para subirse a la ola ha querido despegarse rápidamente de la imagen de novio perfecto para darle más profundidad a su carrera, por lo que le vimos en Los ángeles de Charlie de 2019 y ahora está a punto de estrenar otro de esos proyectos en los que busca deshacerse de todos los clichés que puedan acompañarle: será Al Rothstein, o Atom Smasher, en la película Black Adam, protagonizada por Dwayne Johnson.

En un evento que han celebrado Dwayne Johnson 'La roca' y el resto del elenco en México para presentar la película y tener un encuentro con los fans, ha quedado claro por qué Noah Centineo es uno de los chicos favoritos de Netflix, porque se ha llevado toda la atención. Vestido con un traje de color marrón y una camiseta negra, con el pelo rapado y su admirada sonrisa, el actor de 26 años ha causado sensación, se ha hecho selfies con todos los presentes y ha firmado autógrafos sin parar. Y como es habitual allá donde vaya el protagonista de Black Adam hay bromas: "Las entradas ya están a la venta. Compra las tuyas (dice Dwayne que si no vendo al menos 100.000 que me quita de la película)", ha escrito el intérprete de Sierra Burgess es una perdedora. "Me siento muy afortunado por formar parte de esta película genial y estoy deseando que la veáis en cines pronto", ha añadido.

"Siento mucho no poder pararme, chicos, pero llegamos tarde. Cuando vuelva diré hola, lo prometo", publicaba en un vídeo tomado desde el coche cuando estaba de camino a la cita promocional en México, enfocando a varios fans que estaban claramente esperándole, con libros de A todos los chicos de los que me enamoré para que los firmara. Una muestra más de que Noah Centineo se ha ganado el título de favorito por su atención y cariño hacia sus seguidores.

Después de que termianra la saga de A todos los chicos con la tercera edición Para siempre, los proyectos continuaban lloviendo para Noah Centineo, que tuvo su primer papel de éxito en Familia de acogida. Pero no por eso ha decido dejar de lado Netflix, el próximo 16 de diciembre estrena en la plataforma su próxima serie, The Recruit, en donde da vida a un agente de la CIA que se mete sin querer en conflictos de poder de la política internacional. Además, para este año se espera también el estreno de su película The Diary, con guion y dirección del mítico Jackie Chan y con la participación de Tini Stoessel. ¡Qué ganas de verla!