Mackenzie Scott, exmujer de Jeff Bezos, se divorcia de su segundo marido un año después casarse

Mackenzie Scott, la que fuera esposa de Jeff Bezos durante 25 años, ha puesto fin a su segundo matrimonio. Es una de las mujeres más ricas del mundo y ha centrado su carrera en el trabajo benéfico, pero ha tenido un nuevo palo en lo que respecta a la vida amorosa: ha presentado el divorcio un año y medio después de casarse con Dan Jewett, un profesor de química en el instituto privado de Lakeside School, donde estudiaron los hijos del multimillonario dueño de Amazon.

Mackenzie y Dan anunciaron su boda en marzo del pasado año y de manera muy discreta, con un breve comunicado en el portal The Giving Pledge, en donde el educador aseguraba que su esposa era una de las personas "más generosas y amables" que conocía por su intención de donar la mayor parte de su riqueza a causas benéficas. El matrimonio estaba comprometido con dedicar su vida al servicio de los demás, o así lo decían en 2021, pero The New York Times ha publicado que el mismo lunes la multimillonaria presentó la demanda de divorcio en Washington y ha eliminado todo rastro del profesor de las descripciones que tenía online.

El mensaje de Dan Jewett en el que aseguraba estar comprometido con la tarea de redistribuir la riqueza de Mackenzie Scott ha desaparecido ahora de la web The Giving Pledge, en donde una serie de personas adineradas muestran su intención benéfica. Además, en la descripción de la millonaria autora en Amazon tampoco figura referencia alguna a su segundo marido. Sin embargo, no ha habido ninguna comunicación oficial por parte de Mackenzie al respecto.

¿Cómo pretende Mackenzie Scott donar su fortuna?

"No tengo duda del valor tremendo que tiene que la gente actúe rápido en el impulso de dar, no hay mejor efecto positivo que el deseo de ser de ayuda", aseguraba Mackenzie Scott después de su divorcio con Jeff Bezos en 2019. "Mi enfoque altruista seguirá siendo reflexionado. Me tomaré mi tiempo y esfuerzo y cuidado. Pero no esperaré y seguiré hasta que la caja fuerte esté vacía", añadía.

Sus donaciones empezaron a comienzos de 2020, y la primera fue de 1.700 millones a proyectos de inclusión, justicia racial e igualdad de género, con organizaciones como Asian Americans Advancing Justice, Back Girls CODE, Educate Girls, LatinoJustice o Transgender Law Center. En diciembre de 2020 su objetivo fue ayudar a aquellos afectados por la pandemia y se deshizo de 4.000 millones que destinó a bancos de alimentos, fondos de emergencia y servicios de apoyo a los más vulnerables. En 2021 y junto a su entonces marido Dan Jewett donó 2.739 millones a universidades, organizaciones de arte y culturales, grupos de ayuda a los refugiados, programas de reforma del sistema policial y comunidades LGTB que tuvieran líderes racializados y se centraran en empoderar a mujeres y niñas. Finalmente en 2022 ha hecho llegar un total de 560 millones a niños en riesgo de exclusión y la construcción de casas a bajo coste para favorecer la bajada del precio.