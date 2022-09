Nerea Barros se estrena hoy en el esperado caso de 'La novia gitana', de Carmen Mola

Los autores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, o lo que es lo mismo Carmen Mola, pseudónimo bajo el que se han ocultado durante años, tejieron en sus tres primeras novelas misterios dignos de cualquier serie de televisión. Es quizá lo que piensan los lectores que se adentran en estas páginas que, solo era cuestión de tiempo, saltan ahora a la pequeña pantalla. Se estrena en Antena 3 el primer capítulo de la serie La novia gitana, la novela debut con la que Mola empezó a forjar su trayectoria como una de las autoras de novela negra y de suspense más leídas de los últimos años. Sus líneas presentaron a la detective Elena Blanco, protagonista de tres libros más (La red púrpura, La nena y la recién publicada Las madres), que se torna ahora en carne y hueso gracias a Nerea Barros.

Dirigida por Paco Cabezas, La novia gitana sigue los pasos de su novela homónima: cuenta la historia de Elena Blanco, una inspectora de homicidios veterana de la BAC (Brigada de Análisis de Casos) que se enfrenta al caso de la familia Macaya, padres de dos jóvenes asesinadas con 6 años de diferencia, cuyo dolor la hace revivir su propia tragedia personal. Perseguida por un pasado que marca cada uno de sus pasos, Elena Blanco tendrá que enfrentarse en esta ficción no solo a un misterio que tiene en jaque a la policía, sino que logrará poner su vida entera del revés. No queremos desvelar los spoilers de esta historia que, dado que salió de manos de quienes ya tienen experiencia en la creación de guiones, goza de un ritmo trepidante y detalles que prometen dejar al espectador (igual que lo hizo con el lector) pegado a la pantalla.

Cómo logró meterse en el personaje

Barros es la encargada de dar vida a la inspectora en esta “serie callejera, oscura y a la vez luminosa”, en palabras precisamente de la actriz. Ella reveló algunos de los detalles del rodaje que otorgan una mayor verosimilitud a su personaje, como el hecho de que no iba maquillada. “Me ponían morado en las ojeras según había dormido o no Elena Blanco” aseguró en el programa La Roca. Además para sentirse de verdad en su piel, no se cambiaba de ropa cuando terminaban las escenas. “Llevo cinco meses vistiéndome igual” comentó, explicando además que esto la ayudaba a ahorrar tiempo. “Me he dejado la piel” ha reconocido la intérprete, que no es ajena a las ficciones oscuras y con personajes muy potentes, como demostró en La isla de las mentiras y La isla mínima.

Los ingredientes que se han ido desgranando de la serie ya han logrado que la crítica se ponga a los pies del producto y de sus creadores. El primer capítulo, el mismo que se podrá ver hoy en Antena 3 en abierto (habrá que comprobar cómo se porta en la batalla por la audiencia contra La isla de las tentaciones), se estrenó en el festival de San Sebastián y el veredicto fue unánime: lo tiene todo para convertirse en uno de los estrenos de la temporada. Los siete restantes, cada uno tiene una duración de 50 minutos, se podrán ver en Atresplayer Premium (se estrenan los domingos).

A Barros se unen en el reparto Darío Grandinetti (Miguel Vistas), Ignacio Montes (Zárate), Mona Martínez (Mariajo), Lucía Martín Abello (Chesca), Vicente Romero (Orduño), Francesc Garrido (Buendía), Ginés García Millán (Rentero), Mónica Estarreado (Sonia), Moreno Borja (Moisés), Lola Casamayor (Ascensión), Miguel Angel Solá (Salvador), Carlos Cabra (El Capi), Zaira Romero (Susana Macaya), Daniel Ibáñez (Caracas), Miguel Hermoso (Masegosa), Cecilia Gómez (Cintia), Emilio Palacios (Raúl), Oscar de la Fuente (Jaúregui) y Manel Sans (Lusson), entre otros. Cada uno encarna una de las piezas de este puzzle.

Cuando Carmen Mola, esa autora desconocida a la que nadie ponía rostro, ganó el premio Planeta con La Bestia se destapó el misterio. No era uno sino tres los autores que se escondían detrás de este pseudónimo que se ha convertido en superventas: La novia gitana por ejemplo llegó a vender más de 600.000 ejemplares en más de 18 países y fue traducida a más de una decena de lenguas, mientras que La bestia, como ya hemos contado, se hizo con el preciado premio Planeta, dotado con un millón de euros.