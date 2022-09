Nerea Barros, todo sobre la polifacética protagonista de 'La novia gitana'

El 25 de septiembre se estrena en Atresplayer Premiun La novia gitana, serie de la novela homónima de Carmen Mola que llegó a vender más de 600.000 ejemplares, no solo en España, sino en más de 18 países y fue traducida a más de una decena de lenguas. La ficción, que contará con ocho episodios de 50 minutos, está protagonizada por Nerea Barros (que obtuvo el Premio Goya a la mejor actriz revelación por su trabajo en La isla mínima, de Alberto Rodríguez), una de las actrices más camaleónicas de la interpretación en España. La intérprete, que se pone en el papel de la investigadora Elena Blanco, nació en Santiago de Compostela en 1981 y estudió Enfermería, carrera que fue compaginando con pequeños papeles en cine y teatro durante ocho años. Debutó a nivel nacional con la serie MIR, pero no fue hasta El tiempo entre costuras donde la intérprete ganó mayor notoriedad, y desde entonces no le dejaron de llover los papeles y las propuestas cinematográficas.

Nerea Barros, sin miedo a volver a Colombia, país en el que contrajo el Zika

Después del Goya Nerea se embarcó en una nueva aventura como productora de Morir para contar, documental dirigido por Hernán Zin, su actual pareja. Poco después, la instauración en España del estado de alarma pilló a la actriz recién llegada de Uzbekistán, donde había estado rodando su primera película, Memoria, la historia de un abuelo y una nieta y la transmisión de esa memoria en base a un mar que desapareció muy importante en el centro de Asia, como directora. Así, tras 14 años sin volver a ejercer la carrera sanitaria que cursó, Barros dejó todo el mundo de la interpretación y dirección para aportar su pequeño granito de arena a todos los afectados por la Covid-19.

Entre las experiencias duras, recordaba, en declaraciones a Yo Dona, esos instantes en los que "las personas que cuidas te dan un susto", aunque también hubo cosas buenas. "Su lucha, su capacidad de superación y de adaptación, cómo disfrutan cada momento, la profundidad de sus miradas llenas de experiencia, el cariño y el amor que surgen de ti espontáneamente cuando trabajas a su lado” detalló en el citado medio. Nerea además es una actriz todoterreno. Mientras promocionaba en 2016 La isla mínima en Bogotá contrajo el virus del zika. La gallega se desplazó hasta Colombia para participar la Muestra de Cine Español de la capital, donde sufrió la picada de 15 mosquitos, uno de ellos con la enfermedad. Afortunadamente todo quedó en un susto y semanas después se recuperó sin mayor problema.

¿Por qué decidió Nerea Barros volver a ejercer como enfermera en el confinamiento?

Amante de los viajes, la gastronomía, la moda y los animales, Nerea es muy celosa de su intimidad y casi no habla de sus relaciones sentimentales. Estuvo varios años saliento con Juan Ibañez, el 'hombre de negro' de El Hormiguero, pero en 2018 pusieron fin a su historia de amor. Ahora, la actriz comparte su vida el periodista, escritor, reportero de guerra y cineasta Hernán Zin, con quien, entre otras cosas, le gusta madrugar para montar en monopatín.