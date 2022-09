Así es Jiaping, la reportera más divertida de 'Zapeando' que te sonará si eres fan de 'MasterChef'

¡Zapeando tiene una nueva colaboradora! Se llama Jiaping y ha conquistado a los espectadores con su gran desparpajo como reportera, algo que ya consiguió hace un año cuando se convirtió en la aspirante más divertida de la novena edición de MasterChef. En el concurso de Televisión Española se definió como "adivina, divina y diosa" y confesó que el producto que más le gustaba de nuestro país era "el vino tinto". No se llevó el premio a casa, pero ahora tiene otra oportunidad para demostrar su talento ante las cámaras. Ha superado con nota sus primeras entrevistas en laSexta y Dani Mateo está encantado con ella. De hecho, ha asegurado que le recuerda mucho a Usun Yoon, con quien trabajó varias temporadas en El Intermedio.

Jiaping tiene 36 años y es de Shanghai. Llegó a España en 2009 y cuando aterrizó en nuestro país solo hablaba inglés. Antes de dar el salto a la pequeña pantalla, trabajaba como desarrolladora de negocios en la multinacional de artículos de lujo Montblanc. Actualmente, compagina la televisión con su labor al frente de la Asociación Conecta España China, de la que es fundadora y presidenta.

Durante su paso por MasterChef, Jiaping explicó que todavía no estaba preparada para ser madre y que sentía que le queda mucho por descubrir. Además de cocinar, adora viajar, los animales, la moda y hacer pilates. En el amor, según contó, no había tenido mucha suerte en el amor. Estuvo a punto de casarse, pero sus sentimientos desaparecieron y le devolvió el anillo de compromiso a su entonces pareja porque pensaba que no podía quedárselo.

Su familia sigue viviendo en Shanghai, pero intentan verse muy a menudo. Es hija única y hace un año su madre vino a verla a Madrid y compartió esta foto con el siguiente mensaje. "Ella es mi madre. Nunca nos besamos, casi nunca nos abrazamos. Ella nunca dice que me ama, pero sé que lo hace. Yo también. Ella apoya todas mis decisiones. Ella hace todo para hacerme feliz. Ella me deja sentir libre para vivir como yo quiero. Ella me da el coraje para luchar por mí y por la familia. Ella me hace una gran persona. Esta es mi mamá, la luz de mi vida. Y yo siempre seré su niña".

Para Jiaping la vida está llena de retos y afronta con ilusión el fichaje por Zapeando. En su debut explicó que su nombre significaba "niña buena" y presentía que iba a ir todo "muy bien". "Me siento afortunada", dijo a sus compañeros por el recibimiento que le habían dado.