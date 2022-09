Así reacciona Ben Affleck a los rumores de compromiso de su ex Jennifer Garner

Los rumores no cesan y Jennifer Garner tampoco se ha quitado el anillo que ha levantado las sospechas, ¿y por qué iba a hacerlo? Se trata de una joya espectacular sirva o no para sellar su supuesto compromiso con John Miller, el empresario con el que mantiene una relación desde hace cuatro años. Los protagonistas aún no se han pronunciado, por lo que las preguntas se dirigen a los miembros de su entorno, como el ex de la actriz y padre de sus tres hijos Ben Affleck, que ha respondido de una curiosa manera.

El director de Argo parecía ignorar las preguntas de la prensa en las inmediaciones de su casa, hasta que llegó la cuestión que atañe a Garner. "¿Se va a casar?", le pregunta el periodista. "Nah", contesta Ben, una negativa poco tajante, más bien desganada y acompañada de una misteriosa risa, que muchos fans se han afanado en interpretar. Mientras que algunos de sus seguidores apuntan a unos pequeños celos, otros simplemente creen que ha sido una manera de quitarle importancia al asunto. Al fin y al cabo el que se acaba de casar, y por partida doble, es él después del esperado 'sí, quiero' a Jennifer Lopez.

Jennifer y John Miller son pareja desde 2018, pero son escasas las veces en las que se les ha visto juntos en público. John Miller, CEO de una empresa de tecnología y una cadena de restauración, y Jennifer Garner rompieron en verano de 2020, pero se reconciliaron en 2021. Uno de los principales motivos de su ruptura fue que él estaba dispuesto a dar un paso más en su relación, mientras Garner no estaba preparada para hacerlo tras haber vivido un dolorosa separación de Ben Affleck. Sin embargo, las imágenes con un impresionante anillo de diamantes mientras vestia ropa casual han hecho pensar que la situación podría cambiar. Ya son varias las ocasiones que se le ha visto siguiendo su rutina diaria sin despegarse de la joya.

Fuentes cercanas a la pareja aseguran en US Weekly que ambos son muy felices: "Jen saca lo mejor de John, y él es probablemente lo más feliz que jamás haya sido. Es una relación sana y amorosa". Ambos llevan su relación con absoluta discreción. "Se reúnen en sus respectivas casas, incluso para una copa de vino rápida o para una cena discreta lejos de las miradas indiscretas”, revela la fuente, que incluso afirma que la pareja ya ha realizado "escapadas secretas" a diferentes partes del mundo, como Nueva York e Italia. Esta por ver si finalmente se decidirán a dar un paso más. Igual que ella, Miller estuvo casado anteriormente con la violinista Caroline Campbell en 2011 y fruto de esa unión nacieron sus dos hijos, Violet y Quest.