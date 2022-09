Grison, de 'La Resistencia', reaparece irreconocible y explica su cambio físico

Loading the player...

En dos años, el look de Grison de La Resistencia ha dado un giro radical. El colaborador de David Broncano se ha desecho de su pelo largo y se ha dejado bigote, además de haber adelgazado y haber modificado también su estilo. Pero el último cambio de imagen ha sido el más comentado porque, por lo que parece, se ha hecho un retoque estético que no ha pasado desapercibido para sus compañeros de programa. El presentador ha hecho varias bromas y finalmente el músico ha explicado el motivo de su nueva apariencia. No te lo pierdas y ¡dale al play!

- Manuel Carrasco se quita una espinita con David Broncano por un comentario del presentador