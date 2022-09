Sonia Monroy confiesa la razón por la que no podrá ser madre

Sonia Monroy ha confesado que pasa por uno de los peores momentos de su vida. Con lágrimas en sus ojos, la cantante de 49 años, que llevaba un tiempo intentando ser madre, ha revelado que nunca podrá tener hijos biológicos porque hace tres semanas le extirparon el útero. "Esta cirugía ha sido muy dura porque me han vaciado por dentro. Además, psicológicamente... Todavía tenía la esperanza de intertarlo in vitro", ha dicho muy apenada la integrante del grupo Sex bomb, que además ha explicado que ya tenía hablado con su sobrina Alba que le donara un óvulo. La que fuera concursante de La casa fuerte junto a su marido Juan Diego López ha explicado que se iba a hacer una revisión general cuando su ginecólogo le dio la peor de las noticias, que su órgano estaba "lleno de tumores". "Me quedé en shock después de ver la ecografía y que me dijera que me lo tenían que extirpar. Tenía como unas ocho bolas que se veían perfectamente", ha añadido en Socialité.

Después de la operación, Sonia esperó nueve días para saber si los tumores que estaban siendo analizados eran malignos o no, un tiempo que se le hizo eterno. "No pude dormir. Todo el rato pensaba en que no me dijeran la palabra maldita. Y gracias a Dios no eran cancerígenos, eran benígnos. Tengo que estar agradecida a la vida, pero no deja de ser un palo muy grande", ha contado Monroy, que explica que está casada con un chico "muy joven" y que por ello se había hecho a la idea de ser madre. Además, la cantante ha expresado que hay mujeres que no quieren tener descendencia y les importante menos, pero a ella le está afectando mucho psicológicamente.

Sonia también ha recordado a la audiencia que hace años tuvo un aborto espontáneo cuando se estaba embarazada de cinco meses del futbolista Romario. "Sinceramente quedarme embarazada me daba pánico, pero en mi interior siempre he querido ser madre. Me daba miedo por el remordimiento, por no haberlo hecho antes... Psicológicamente es un proceso", ha dicho Monroy, que ha querido contarlo públicamente porque quiere ayudar a otras mujeres que se vieran en su mismo caso. "Hacéos una ecografía porque los miomas solo se pueden detectar así", ha aconsejado.

"Una vez más la vida me pone a prueba", expresó hace unas semanas Monroy, que ha tenido una dura vida familiar. En 2018, Sonia tuvo que enfrentarse al fallecimiento de uno de sus hermanos, el segundo en 25 años. "Revivir por segunda vez que un accidente de moto se lleve a un hermano está siendo lo más doloroso que me ha pasado en la vida, estoy abatida, destrozada", confesó en sus perfiles sociales.