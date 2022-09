Caras nuevas y más misterios, conoce a las actrices veinteañeras de 'Pequeñas mentirosas: Pecado original'

Hace 12 años se estrenó en Estados Unidos Pretty Little Liars. Una serie con unas jovencísimas Ashley Benson, Lucy Hale, Troian Bellisario y Shay Mitchell, entre otras, que buscaba retratar la amistad adolescente cuando algo horrible le ocurría al grupo de jóvenes. Durante siete años se convirtió en una de las ficciones más populares, siendo especialmente querida por los últimos años de la generación millennial. Fue una de las ficciones que arrancó el impulso seriéfilo e internet se llenaba de teorías todas las semanas sobre quién era "A", o cuál eran sus motivos reales. Pero ahora la historia ha cambiado, también la forma de ver la televisión, y HBO Max ha lanzado una nueva versión de la historia centrada en un pueblo diferente y con personajes totalmente novedosos. ¿Quiénes son estas Pequeñas Mentirosas?

Pecado Original cuenta la historia de cinco chicas en un pueblo de Estados Unidos, Millwood, que tienen que enfrentarse a lo que ocurrió veinte años antes, incluso antes de su nacimiento. Las protagonistas son actrices relativamente desconocidas, pero algunas de ellas tienen ya una impresionante carrera a sus espaldas aunque ronden los primeros años de la veintena. Es el caso de Bailee Madison, de 22 años, que lleva desde que era muy pequeñita formando parte de algunas grandes producciones de Hollywood como Un puente hacia Terabithia.

Bailee Madison es Imogen

Bailee comenzó su carrera con solo siete años en Un puente hacia Terabithia, donde daba vida a May Belle Aarons, la hermana pequeña del personaje de Josh Hutcherson. También estuvo durante algunos episodios en Una chica corriente, Los magos de Waverly Place, Érase una vez o en películas como Cartas al cielo o Sígueme el rollo, donde compartió elenco con Jennifer Aniston y Adam Sandler. Con el pelo rubio y una imagen mucho más madura encabeza Pequeñas mentirosas: Pecado original para interpretar a Imogen Adams, la hija popular de una madre soltera que es víctima de un atacante desconocido en una noche de fiesta. Curiosamente fue la propia Lucy Hale quien la animó a participar en el casting.

Chandler Kinney es Tabby

Chandler Kinney da vida a Tabby Hayworthe, mejor amiga de Imogen, y uno de sus grandes apoyos ante lo que está ocurriendo en su vida. Aunque la carrera de Chandler es más corta que la de Bailee, lleva diez años trabajando en televisión con pequeños papeles en series como American Horror Story o la nueva generación de Sensación de vivir. Más recientemente, la intérprete de 22 años ha tenido papeles protagonistas en Arma letal o en la saga Zombies, que consta de dos series y una película que se ha estrenado este mismo año.

Zaria Simone interpreta a Faran

A sus 25 años, Zaria es de las mayores del grupo, pero apenas lleva tres años trabajando como actriz. Tras algunos papeles puntuales en las series Black-ish y ¡Papá, córtate un poco!, pero también en el oscarizado corto Dos completos desconocidos. Pequeñas mentirosas supone su salto a la fama, e interpreta a Faran, una bailarina muy disciplinada que sueña con triunfar fuera de Millwood.

Malia Pyles da vida a Mouse

Malia tiene 22 años y es la primera de la saga con ascendencia filipina. Da vida a Mouse, la más joven de las pequeñas mentirosas y la más introvertida, ya que prefiere llevar su vida a través de las pantallas. La intérprete ha participado en ficciones como Baskets o Memoria, además de algún papel pequeño en series como Cómo defender a un asesino. Sin embargo, conoce bien las cámaras, puesto que ha sido modelo desde los 8 años.

Maia Reficco es Noa

Maia Reficco es actriz y cantante nacida en Boston (Estados Unidos) pero que ha pasado su infancia en Buenos Aires (Argentina) y aún vive allí cuando no está trabajando. Aunque ya participó como protagonista en una serie de Nickelodeon, este es su primer gran proyecto, y da vida a Noa Olivar, una deportista cuya vida ha dado un giro tras coquetear con las drogas. A sus 22 años ya era fan de Pretty Little Liars cuando se anunció que se estaba preparando este spin off, por lo que rápidamente quiso hacer el proceso de casting.

Mallory Bechtel se convierte en Kelly

Y finalmente Mallory, también de 22 años, que interpreta a Kelly. Una chica que, como Imogen, es popular pero esconde una vida nada fácil fuera del instituto y que inicialmente no forma parte de las cinco protagonistas. Esta joven actriz hizo su debut en 2018 con Hereditary, de Ari Aster, y ha participado en series de manera puntual antes de fichar por este spin off que promete conectar con las audiencias de varias generaciones.

