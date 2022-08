Una comedia de Mark Wahlberg y una serie sobre traiciones amorosas, entre lo nuevo de de Netflix

Tal vez en verano te has dado cuenta de que dedicas demasiado tiempo a hacer cosas útiles durante el año, pero que no tienes tiempo para ti, se pasan las semanas y no consigues ese merecido descanso tan solo para disfrutar de diversiones que tienes casi olvidadas. Esa es la idea de Tiempo para mí una comedia alocada protagonizada por Kevin Hart (Jumanji) y Mark Wahlberg (Infiltrados), aunque para ellos este merecido descanso pronto se transforme en un caos. Además, esta semana también llega Carrera al éxito, una nueva serie ambientada en Nueva York donde una mujer de origen coreano deberá plantarle cara a su bufete de abogados y demostrarles que ella también puede ser socia.

Últimamente Netflix está fijándose especialmente en los segundas generaciones de emigrantes que tomaron Estados Unidos como su lugar de destino, sacando partido a los conflictos y los enredos que afloran con el choque de culturas entre los padres que llegan a un país nuevo y los hijos que se educan entre dos sociedades, la que su familia dejó atrás y la que les rodea. Este es el caso de Carrera al éxito, que muestra como Ingrid Yun, una joven norteamericana de orígenes surcoreanos, es abogada de familia pero trata de luchar por sobresalir en un reputado bufete que no se lo pondrá fácil por ser mujer e hija de inmigrantes. Gracias al apoyo de sus amigos y familiares tratará de medrar y romper el techo de cristal con el objetivo de convertirse en socia de pleno derecho del bufete. Sin embargo, esta no es sólo una historia de éxito laboral y de lucha por romper el estereotipo cultural, también habrá lugar al amor, lo que hará que las aspiraciones de Ingrid por medrar en su trabajo puedan verse mermadas.

Sonny es un padre de familia que lleva una vida rutinaria y con muy pocos alicientes pero con la sensación de que nunca obtiene el descanso que necesita y la libertad para hacer cosas diferentes. Por eso decide tomarse una semana libre, solo para él, para reencontrarse consigo mismo, disfrutar de sus hobbies y refrescar amistades que tiene muy olvidadas. Así decide visitar a su gran amigo Huck (Mark Wahlberg), que a su vez está planeando celebrar su cumpleaños en el desierto. Hacía tanto tiempo que no compartían tiempo juntos y cuando Sonny se encuentra con Huck descubren que tienen formas de vida completamente distintas, y estos días pondrán patas arriba todo su mundo. Se trata de una comida al estilo de Noche loca (con Steve Carell y Tina Fey) o Noche de juegos, donde personas que a priori tienen una vida sedentaria se van precipitando poco a poco en un entramado de errores, temeridades y búsquedas personales que les sumergen en una atmósfera cómica imposible de revertir.

Imagina una pareja perfecta, lo tienen todo, se llaman Christian y Leonora, y no podrían ser más felices ahora que su hijo ha salido de una larga enfermedad que casi acaba con su vida. Pero cuando Christian y Leonora acuden a una fiesta de empresa, ella ve a su esposo flirteando con una mujer más joven, una exitosa arquitecta de su empresa. Entonces Leonora entra en una espiral de dudas, pues ella abandonó su profesión y éxito profesional por cuidar de la familia, y en concreto por dedicarse a su hijo enfermo. ¿Qué pasaría si se confirma que Christian tiene algo con la joven arquitecta? Según acumula pistas de que él podría estar teniendo un amante la actitud de Leonora se vuelve más vengativa. Amor para adultos nos muestra la trastienda del amor, los celos y el sentimiento de venganza que puede aflorar tras una traición.

En 2005 Israel Vallarta y Florence Cassez fueron arrestados y las imágenes de cómo la policía irrumpía en su domicilio fueron emitidas en todos los informativos de México, millones de personas supieron que se les acusó de secuestro y pertenencia a una organización criminal. Sin embargo, todo fue un montaje, nada en aquel suceso que sacudió a México fue lo que parecía, pero no supimos la verdad hasta que Jorge Volpi publicó en su libro con todas las claves de lo que pasó realmente. El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal es una serie basada en la investigación de Volpi y nos lleva a un viaje de cinco años a través de entrevistas, reconstrucciones y material de archivo para comprender las irregularidades del proceso judicial que costó una crisis diplomática sin precedentes entre México y Francia, hace ahora veinte años.

