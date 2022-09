Hijo de pilotos, enamorado y ¿bicampeón con 24 años? Así es Max Verstappen, favorito en el mundial de F1

La Fórmula 1 es uno de los deportes más complejos del panorama, ya que además del poderío del piloto necesitan de la ingeniería de un equipo que pueda ofrecer el mejor de los coches para sus competidores. Todo puede cambiar en una carrera, y el riesgo es innegable, pero entre marzo y noviembre 21 corredores luchan por conseguir la pole en los diferentes grandes premios repartidos por el globo. España tiene este año dos importantes apuestas: Fernando Alonso, que ha vuelto a los monoplaza después de algunos años retirado; y Carlos Sainz Jr., pero quien está en cabeza para llevarse el mundial es Max Verstappen. Si finalmente lo consigue sería su segundo título consecutivo, ¿pero quién es fuera de la pista?

Una familia del motor

Max viene de una familia profundamente relacionada con el motor: es el hijo de Jos Verstappen, expiloto neerlandés de Fórmula 1, y Sophie Kumpen, que competía en karting antes de dejarlo todo para formar una familia. No solo eso, sino que su primo, Anthony Kumpen, también corre en la categoría de NASCAR. Sus padres tuvieron otra hija, Victoria, antes de separarse y Max se fue a vivir con su padre mientras su hermana se iba con su madre. De dos matrimonios posteriores del expiloto de Países Bajos, el actual campeón del mundo tiene otros tres hermanos.

Con solo 24 años, Max Verstappen forma parte de la nueva generación de pilotos que ha puesto de moda la Fórmula 1 de nuevo. Un movimiento que podría haber tenido que ver con el estreno en 2019 del docudrama de Netflix La emoción de un Grand Prix, que sigue a las escuderías durante la temporada y descubre un nuevo lado de los corredores más allá de lo que se ve en televisión con cada carrera. Sin embargo, el piloto belga demostró personalidad al decidir la temporada pasada que no quería formar parte del reality al no estar conforme con la imagen que mostraban, y resultó ser precisamente el año en el que se coronó como el campeón. Eso sí, no sin polémica. Su adelantamiento a Lewis Hamilton en la última vuelta fue muy criticado, aunque finalmente Mercedes no reclamó para sancionar al ganador.

Su vida personal más allá de los circuitos

Con 9 millones de seguidores en Instagram, Max Verstappen es de los pilotos más populares de la Fórmula 1, solo superado por Lewis Hamilton que tiene 20 millones más. El belga publica poco de su vida personal, pero cuando lo hace deja claro la importancia de su familia y también de su relación con Kelly Piquet, con la que sale desde 2020. Ambos tienen en común el haber crecido con la velocidad en la sangre, puesto que su novia es hija de Nelson Piquet, expiloto brasileño que ganó tres campeonatos mundiales de Fórmula 1 en la década de los 80.

Kelly vive con Max en Mónaco, donde el corredor mantiene sus entrenamientos cuando no está viajando para participar en los diferentes grandes premios internacionales. La última carrera fue precisamente en Bélgica, donde nació, aunque la próxima será más importante para él al ser en los Países Bajos, donde creció. Por eso utiliza un casco especial en honor a su padre y, con suerte, se acercará aún más a convalidar su título y convertirse en uno de los más jóvenes del deporte en llevarse dos mundiales seguidos. Aunque será difícil superar el recorrido de Sebastian Vettel, que con el mismo equipo (Red Bull), se hizo con 4 títulos entre 2010 y 2013, terminando la hazaña con 26 años.

Sus récords

Sin embargo, los récords por juventud ya los tiene Max Verstappen: se convirtió en el piloto más joven en participar en la Fórmula 1 cuando con 17 años recién cumplidos, antes incluso de sacarse el carné de conducir. Fue con la escudería Toro Ross en 2014, cuando sustituyó a Jean-Éric Vergne como piloto de pruebas en el Gran Premio de Japón. Dos años más tarde se hizo con su primera victoria en Montmeló, habiendo fichado por Red Bull, que es el equipo con el que a día de hoy sigue corriendo.