Las lágrimas de Serena Williams en su despedida del tenis y su emocionante discurso de agradecimiento

Loading the player...

Esta madrugada, se producía un momento histórico en el mundo del tenis: Serena Williams disputaba su último partido como profesional en el US Open donde era derrotada por la jugadora de origen croata Ajla Tomljanovic. Los 24.000 espectadores que abarrotaban la pista Arthur Ashe brindaban una tremenda ovación a su 'reina', una de las grandes leyendas de la raqueta y ganadora de 23 Grand Slams. Al final del partido, la deportista se mostraba muy emocionada y no podía contener las lágrimas durante la entrevista que le hizo, a pie de pista, Mary Joe Fernández. La menor de las Williams confesaba que ha llegado el momento de pasar página y dedicarle más tiempo a su hija Olympia, de 5 años. La estrella del tenis también tenía unas preciosas palabra para su hermana Venus, su gran referente, y para sus padres. Dale al play y no te pierdas la emocionante despedida de Serena Williams.

- Primeras palabras de Rafa Nadal sobre el estado de salud de Mery Perelló: 'Mi mujer está bien'

- Cayetana Rivera calienta motores para la Goyesca bailando al son de su padre en Ronda

- Jane Fonda anuncia que padece cáncer