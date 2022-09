Todas las novedades de Netflix a la que nos podemos enganchar este septiembre

Tras un verano en el que los estrenos cosecharon muchas y muy buenas comedias adolescentes y románticas parece que Netflix echa ahora la última traca y nos ofrece la creme de la creme de las producciones que tenía escondidas para finalizar la época vacacional, dando un do de pecho nos llegan varias comedias de adolescentes muy divertidas al estilo de Qué susto, tía, que tanto éxito ha tenido estas semanas, y una última opción de viaje que nos llevará a Verona para enamorarnos de uno de los protagonistas de Juego de Tronos. Y como no, el ‘true crime’ no falta, una de las propuestas que llegan nos pondrán la piel de gallina, un anticipo del cambio de temporada.

El diablo en Ohio

Cada poco tiempo llega un nuevo estreno a Netflix en el que se ahonda en el mundo de las sectas y su peligrosidad, bien sea en formato documental como en la exitosa serie Wild Wild Country sobre el asentamiento de los Rajneesh en el estado de Oregón o siguiendo una trama de ficción como en The Sinner, concretamente en su tercera temporada. Llega ahora el turno de una producción 100% de ficción, producida y protagonizada por Emily Deschanel (Bones, Spiderman 2). En El diablo de Ohio nos adentraremos en las vivencias de una psiquiatra que da cobijo a una mujer que trata de escapar de una secta, le ofrece su casa y trata de ayudarle profesionalmente para que deje atrás lo vivido en el culto, sin embargo, la convivencia con su propia familia empezará a ser muy conflictiva pues su invitada comenzará a mostrar una doble cara.

La villa del amor

Nunca falla, enamorarse en un viaje es un éxito seguro si lo vemos en la pantalla: lugares exóticos y parejas con mucha química pero que casualmente no se atreven a dar el paso. La villa del amor nos da el billete para viajar durante un par de horas a Verona, a la que podría ser la ciudad más romántica de Italia. Conoceremos a Julie, una joven interpretada por Kat Graham (Crónicas vampíricas) que quiere dejar atrás su relación anterior dándose un viaje a la altura de su melancolía, atravesando el Atlántico para conocer las calles de Romeo y Julieta, no en vano Julie es una romántica empedernida. Y el destino juega a su favor, la habitación doble que ha reservado es la única solución para dar alojamiento a un inglés que se ha quedado sin reserva y que si nadie le ayuda acabará durmiendo en la calle, el dilema de Julie será permitir que Charlie ocupe el otro lado de la cama, el inglés interpretado por Tom Hopper (Juego de Tronos) no será a simple vista un tipo del que enamorarse, es encantador pero también bastante cínico.

Tú no eres especial

Amaia es una adolescente barcelonesa que se muda contra su voluntad al pequeño pueblo navarro del que procede su familia. Para ella esta es una terrible noticia, no parece muy conforme con dejar atrás la gran ciudad y pasar esta etapa tan importante de su vida en un lugar donde, probablemente, no pase nunca nada. Le es difícil hacer amigos nuevos, siempre se sintió un bicho raro, sin embargo descubre quién fue su abuela, a la que no llegó a conocer, y esa curiosidad le da un nuevo incentivo para sentirse más vinculada al pueblo. Pronto descubrirá que su abuela no fue una mujer común, sino que era considerada por muchos como una bruja, una de verdad, todo apunta a que tenía poderes sobrenaturales y lo siguiente que descubrirá Amaia es que ella misma los ha heredado.

I Am a Killer (Temporada 3)

Esta serie ha ganado a pulso ser una de las propuestas más serias para enfrentarnos a qué pasa por la cabeza de un asesino. Si aún no has visto las primeras dos temporadas tienes ahora la oportunidad de sumarte ahora aprovechando que llega la tercera y con ella un buen número de casos nuevos y entrevistas espeluznantes. ¿Qué hace especial a esta serie de ‘true crime’? Visitamos a los asesinos en prisión y son ellos mismos los que nos explican cómo vivieron los asesinatos. Cierto es que los detalles sórdidos y el dramatismo en el corredor de la muerte son datos no válidos para todos los estómagos, sin embargo en I am a killer se tratan estas historias como sumo cuidado para que las revelaciones más crudas y las situaciones más aterradoras sean afrontadas con claridad, como un hecho criminal, para comprender mejor qué empujó a estas personas a cometer tan terribles asesinatos, y cómo funcionan las investigaciones y el sistema penitenciario de Estados Unidos. Por otro lado, como no podría ser de otra forma, la docu-serie también realiza un seguimiento de las víctimas, con entrevistas que facilitan comprender todo el espectro del caso.

Carnés falsos

Muchos adolescentes codician llegar a la edad permitida para acceder a fiestas con alcohol, y esta serie nos adentra en clave de comedia en el uso que le dan a los carnets falsos para acceder a locales nocturnos antes de la edad permitida. Zoe (A todos los chicos) y Becca (Dulces melodías) son dos jóvenes que una vez que aprenden a confeccionar los carnets falsos piensan que éste podría ser un buen negocio para conseguir algo de dinero extra, vendiéndoselos a su círculo de amigos y posteriormente expandiendo el negocio. Sin embargo, como en toda comedia adolescente, la cosa se les va de las manos, este negocio pondrá a prueba su amistad y también serán perseguidas por la ley.

