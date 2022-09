Intento de asalto a la casa de Dani Carvajal, defensa del Real Madrid

Dani Carvajal, defensa del Real Madrid y la selección española, ha denunciado el intento de asalto a su casa, según ha adelantado El Confidencial y ha confirmado posteriormente el propio jugador a una reportera de El programa del verano. "Acabamos de hablar con Dani Carvajal, no ha querido hacerlo ante la cámara pero sí lo ha hecho 'off the record'. Me ha reconocido que están pasando unos días bastantes complicados él y su familia", ha dicho la periodista.

- Las imágenes de Dani Carvajal y Daphne Cañizares en su boda

VER GALERÍA

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este martes, 30 de agosto, cuando al menos dos personas encapuchadas y provistas de barras metálicas saltaron la valla del domicilio del jugador, situado en Boadilla del Monte, Madrid. Las cámaras de seguridad captaron la presencia de los individuos en el jardín de la finca. Inmediatamente, la empresa de seguridad se puso en contacto con el defensa e informó a la Guardia Civil l y al servicio de vigilancia de la urbanización. Cuando los agentes llegar al chalé, los sospechosos ya no se encontraban allí.

VER GALERÍA

Afortunadamente, Carvajal y su familia no estaban en casa en el momento del asalto, pero sí varios de sus trabajadores. A su regreso, revisaron las imágenes y denunciaron lo ocurrido. La Guardia Civil está investigando el caso, que se produce días después del robo con violencia que sufrió Aubameyang en su domicilio de Castelldefels. El futbolista del Barça recibió un brutal golpe con la culata de una escopeta cuando se dirigió a uno de los asaltantes y tiene la mandíbula rota. "El sentimiento de no estar seguros en tu propia casa es difícil de entender y describir", dijo el delantero gabonés tras el atraco. "Como familia vamos a superarlo y nos mostraremos más fuertes que nunca", añadió, ya que su mujer y sus hijos también se encontraban en el domicilio.

- Así es la casa de Dani Carvajal y su mujer, Daphne Cañizares

Este desagradable suceso ha ocurrido tras unos meses de inmensa felicidad para Dani Carvajal y su mujer, Daphne Cañizares. La pareja se dio el 'sí, quiero' el pasado 24 de junio en presencia de su hijo, Martín, y rodeados por sus familiares, amigos y 'estrellas' del Real Madrid. El futbolista y la 'wedding planner' contrajeron matrimonio civil en la localidad segoviana de Ayllón. "De Dani destaco que es superbondadoso. Se preocupa mucho por los demás. Es muy sensible, supertenaz en lo que quiere… ¡Tiene muchas cosas!", declaró Daphne en ¡HOLA!, en una sincera entrevista en la que abrían las puertas de su casa. "De Daphne destaco su naturalidad y su manera de ver la vida, que se entrega al máximo por la gente que quiere, su pareja y su familia. Formamos un tándem muy muy especial. Cuando llevaba uno o dos meses quedando con ella, le dije a mi mejor amigo: 'He encontrado a la mujer de mi vida'", aseguró el futbolista.

VER GALERÍA