¿Le reconoces? Así ha sido la inusual boda de Jack Gleeson (Joffrey en 'Juego de Tronos')

Durante este verano se han celebrado muchas bodas. Hemos visto ceremonias llenas de romanticismo, mucho baile, divertidas anécdotas y looks de ensueño, pero también detalles muy originales. Es el caso del 'sí, quiero' de Jack Gleeson, al que recordarás por su papel de Joffrey Baratheon en la exitosa serie Juego de tronos. El actor irlandés se casó con su novia, Róisín O'Mahony, el pasado fin de semana pero no ha sido hasta ahora cuando hemos podido ver las primeras fotos de su enlace.

Para convertirse en marido y mujer, Jack y Róisín demostraron ser unos novios muy poco convencionales y los estilismos que eligieron han sido bastante comentados. El actor, que sorprendió con nuevo look luciendo el pelo más oscuro, bigote y perilla, llevaba una camisa azul y pantalones marrones, mientras que su mujer se decantó por un romántico vestido estampado en tonos pastel, sandalias y un ramo de hortensias.

El actor, de 30 años, y la también actriz y comediante se prometieron amor eterno en una pequeña ceremonia que tuvo lugar en la Iglesia The Sacred Heart en Ballinskelligs, en el Condado de Kerry (Irlanda), donde posaron así de sonrientes con el párroco Patsy Lynch, quien ha sido el que ha publicado todas estas imágenes. "Una ceremonia muy simple, devota y solemne para la estrella Jason Gleeson y Róisín: The Glen Church", ha escrito.

En declaraciones al diario Irish Independent, el padre Lynch reveló que fue "una ceremonia previa a la boda". "La verdadera ceremonia tendrá lugar en Inglaterra, pero la familia ha veraneado en Ballinskelligs durante muchos años y aquí tienen muchos recuerdos", dijo, asegurando que el actor le había escrito un mensaje para darle las gracias por "una ceremonia tan maravillosa y conmovedora".

Ha contado que se dieron el 'sí, quiero' rodeados de "un ambiente encantador y relajado". "Creo que fue su simplicidad lo que conmovió a todos", ha dicho. Sus palabras concuerdan con los looks que llevaron los novios y sus invitados, ya que no quisieron ponerse ropa demasiado formal.

Un gran cambio

Viendo estas imágenes, nos damos cuenta de que poco queda del joven Jack, cuando se hizo famoso por su participación en Juego de tronos. El actor daba vida a Joffrey Baratheon, hijo de la reina Cersei, que se convirtió en uno de los personajes más 'odiados' de la exitosa serie de HBO. Tras alcanzar la fama mundial, Gleeson hizo un parón en su carrera para volver en 2020, interpretando un papel en la miniserie de la BBC Out of her mind. Además, muy pronto le veremos en la película de Netflix, In the land of saints and sinners, junto a Liam Neeson.

Por su parte, Róisín ha aparecido en películas como Mild thing (2017), Jekyll and Hyde (2015) y Not a hero (2015). Uno de sus últimos proyectos ha sido el show Róisín and Chiara: Sex on Wheels (Róisín y Chiara: Sexo sobre ruedas), en el que ha trabajado con su amiga y compañera Chiara Goldsmith.