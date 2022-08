Paula Echevarría pone fin a su verano en Asturias con una gran celebración familiar

Paula Echevarría ha puesto el broche perfecto a un verano que ha conseguido exprimir al máximo junto a Miguel Torres. Tras una estancia de ensueño en Marbella, la pareja puso rumbo a Candás, el pueblo asturiano de la actriz. Allí han disfrutado de días de sol y playa con el pequeño Miki; también han hecho turismo por Gijón y Cudillero; y la intérprete ha podido reencontrarse con sus amigas de toda la vida. Una serie de planes que han terminado de la mejor manera posible: con el cumpleaños de Elena Colodrón, madre de Paula, que ha soplado 73 velas en muy buena compañía.

Paula Echevarría y David Bustamante, juntos de nuevo en el cumpleaños de su hija

Para la protagonista de Velvet su madre es la mujer más importante de su vida. "Es mi referente, mi inspiración", ha declarado. Además, ha confesado que es una gran abuela y ha querido demostrarlo con esta foto. En ella aparece Elena con sus cuatro nietos: Leire, Aitana, Daniella y Miki, el benjamín de la familia.

El hijo de Paula y Miguel, que ya tiene un año y cuatro meses, se ha convertido en el gran protagonista del cumpleaños. Ha pasado de brazo en brazo, jugando con su tío Luisma y sus primas. El niño no para de crecer y sus padres están encantandos con sus avances. "Todo lo que vas descubriendo es como si también lo descubrieramos nosotros", dijeron al verle jugando en la piscina. Eso sí, también han reconocido que es "agotador vivir la vida con un pequeño tan despierto y con tantas inquietudes".

Paula Echevarría no ha dejado de encadenar celebraciones este mes. Hace apenas dos semanas Daniella cumplía 14 años y la actriz compartía varias imágenes de la fiesta, a la que asistió David Bustamante. A pesar de su divorcio, mantienen una excelente relación por el bien de su hija, que guarda un gran parecido con el cantante de San Vicente de la Barquera. Unos días antes era Paula la que celebraba su 45 cumpleaños.

La asturiana está viviendo uno de los momentos más dulces en el terreno personal. "A mí de pequeña me preguntaban qué quería ser de mayor y yo decía que mamá, porque es algo muy vocacional en mí. Y desde luego ha sido mejor de lo que me imaginaba", declaró en la pasada gala de los Premios Platino. Además, no puede ser más feliz con Miguel Torres. No obstante, la boda no está entre sus planes. "La verdad es que no. Los dos ya pasamos por ello y le damos la importancia justa al matrimonio. Una buena convivencia es la base de una relación duradera, no el matrimonio", dijo Paula con rotundidad.

