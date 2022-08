Amigos, buena comida y mucho que celebrar: Tamara Falcó e Iñigo Onieva ponen juntos la guinda al verano

Tamara Falcó siempre ha sabido disfrutar de la vida y, más aún, de las vacaciones, pero las de este año apuntan a ser inolvidables. Comenzaron con un maratón de bodas que ya comenzó en primavera con la de su primo Álvaro Falcó e Isabelle Junot y culminó en julio con la de su otro primo Álvaro Castillejo y Cristina Fernández. De tanto 'sí, quiero', la diseñadora ha podido hacer acopio de varios ramos de novia que, quien sabe, si harán su magia. Después, como no podía ser de otra manera, muchos planes 'gastro', el mar y, como no, Iñigo Onieva, con el que celebrar el gran éxito de su reality, La Marquesa, que se estrenó este mes de agosto y sus nuevos proyectos como el lanzamiento de una nueva colección de su firma de ropa, tal y como adelantó ¡HOLA!.

Aunque la pareja también ha estado en Mallorca, el sur de España ha sido el escenario principal de su verano, con Sotogrande como centro de operaciones. Allí ,en Soto, como ella le llama, está estos días disfrutando con "sus chicos". La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó ha compartido una serie de imágenes en las que la podemos ver navegando en un yate con su novio y algunos amigos como Enrique Eguiraun, o Jaime Fenwick. También Iñigo ha publicado algunos de los mejores momentos que han vivido estas vacaciones en la exclusiva urbanización gaditana e incluye fundamentalmente mucho mar y la mejor gastronomía.





Los dos apuran los últimos coletazos del verano para disfrutar el uno del otro, ya que no todos los planes los han hecho juntos. Cada uno tiene su espacio y sus inquietudes y les gusta cultivarlas. Así, mientras que la marquesa de Griñón realizó un viaje espiritual a Medjugorje, lugar de peregrinaje en Bosnia, su novio pasó unos días con amigos en Turquía y en Líbano. Después, se reencontraron en Sotogrande para poner juntos la guinda al verano.

Tamara e Iñigo apuran el mes de agosto antes de celebrar su segundo aniversario en septiembre. A pesar de que la diseñadora y chef atesora tres ramos de novia (al menos) en su haber, no parece que por el momento tengan planes del boda. “Yo no me siento presionada. ¿Y tú, Iñigo?”, respondía la hija de Isabel Preysler a ¡HOLA! con mucho humor tras la boda de su primo Álvaro Castillejo. Lo cierto es que, vida sentimental al margen, Tamara, con 40 años, vive uno de sus mejores momentos profesionales ya que no solamente su reality ha sido un éxito, sino que sus proyectos empresariales también van viento en popa.