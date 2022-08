Ramón Arangüena llora el fallecimiento de su hermana y le dedica una emotiva carta

El verano, para muchos, suele ser un tiempo de reflexión y de estar con tus seres más queridos. Pero, para otros, es momento de continuar con tus labores profesionales y, a la vez, seguir disfrutando del lugar en el que te encuentres. Pues esto mismo ha hecho el periodista y colaborador de Aquí la tierra, Ramón Arangüena: viajar, desconectar, trabajar y aprovechar cada instante de estos meses de julio y agosto.

Aunque para el humorista, el verano no ha terminado como esperaba sino con una fatídica noticia: la muerte de su hermana Marta Arangüena. Es más, él mismo aseguraba hace unas semanas -con un punto de nostalgia- que "los veranos de la infancia se recuerdan más nítidos que sus fotos descoloridas", para Vida silver. Y, seguramente, esto es lo que más va a echar de menos Ramón, sobre todo tras la triste marcha de su hermana.

Ha sido el propio humorista el que ha anunciado a través de su perfil público el fallecimiento de su hermana con las siguientes palabras: "Hoy ha muerto Marta Arangüena, mi hermana", comenzaba Ramón Arangüena. El periodista y guionista ha querido recordar algún momento de la infancia de forma breve, dándole así un pequeño homenaje a la persona con la que creció cuando eran pequeños.

"La que me llevaba de la mano al cole y, de su paga, me compraba juguetes en el quiosco. Me ayudaba a estudiar y me enseñó que los hombres también friegan, lavan y cocinan", rememoraba Ramón, destacando en pocas líneas lo que verdaderamente significaba su hermana Marta para él. Y terminaba el comunicado con una frase que decía: "La familia no se la elije, pero la volvería a pedir a mi lado", escribía.

Por el momento se desconoce el motivo de la muerte de Marta Arangüena y tampoco se han dado más detalles de lo sucedido. Ramón tan solo se ha limitado a contar y a transmitir la enorme pérdida y el profundo vacío que había dejado su hermana al marcharse tan pronto. En otra entrevista de hace un par de semanas, el periodista hablaba de los inconvenientes que tenía envejecer, pero como bien decía "cualquier etapa de la vida también los tiene".

Y he aquí una muestra de los mayores inconvenientes de esta vida: la muerte. "Solo hay que intentar que las ventajas, en el fondo, superen a los problemas. La salud, el ejercicio, la curiosidad, las relaciones estrechas, el disfrute de estar vivo debe servir para superar los inconvenientes", explicaba para VermutApp en Historias que inspiran. Unas palabras que, ante el fallecimiento de su hermana Marta, podrán ayudarle en el día a día para continuar adelante a pesar de su ausencia.

Nada más publicar la noticia de la muerte de su hermana Marta, Ramón Arangüena no ha parado de recibir muestras de cariño y palabras de condolencia, tanto de seguidores como de amigos de profesión. Periodistas como Raquel Martinez, "desde la distancia te acompaño en el dolor que sientes, querido Ramón", Marta Solano, "un beso y mucho ánimo en un momento tan difícil", Berta Collado, Pepa Sastre, Francisco Sierra o la bailaora de flamenco Sara Baras, entre otros, han sido los que han querido estar a su lado en estos momentos tan complicados para él, contestado al triste mensaje sobre el fallecimiento de su hermana.