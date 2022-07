Fallece a los 79 años Tony Sirico, una de las estrellas de ‘Los Soprano’

Tony Sirico falleció el pasado viernes a los 79 años en Fort Lauderdale. El actor lidiaba con una serie de problemas cardíacos que arrastraba desde hace tiempo, además de la demencia senil que también padecía. A lo largo de su brillante carrera cinematográfica, hay un papel que siempre le ha acompañado y que interpretaba a la perfección, el de mafioso. Uno de sus personajes más conocidos es el de Paulie Gualteri en Los Soprano, una serie de televisión estadounidense creada y producida por David Chase y la plataforma HBO.

Ha sido su hermano Robert quien hacía pública la muerte del actor. "Con gran tristeza, pero con mucho orgullo, amor y buenos recuerdos, la familia de Genaro Anthony "Tony" Sirico desea informarles de su muerte en la mañana del 8 de julio de 2022", ha explicado en un breve comunicado, en el que ha aprovechado para agradecer las muestras de cariño de sus miles de seguidores. "La familia agradece profundamente las numerosas expresiones de amor, oración y condolencias y pide que el público respete su privacidad en este momento de duelo", concluía Robert Siroco.

El cine ha perdido a dos de sus mejores 'mafiosos', ya que esta misma semana fallecía el actor James Caan, conocido por interpretar a Sonny Corleone en El Padrino. Uno de los protagonistas de Los Soprano, Michael Imperioli, se ha despedido de su compañero de reparto con unas emotivas palabras: “Me enorgullece decir que hice muchos de mis mejores y más divertidos trabajos con mi querido amigo Tony. Le echaré de menos siempre. Es realmente insustituible”, y se ha referido al fallecido actor como un hombre “duro, leal y de gran corazón”. Su representando, Bob McGowan definió a Tony como “un cliente muy leal que siempre ayudo a quien lo necesitó”.

Tony Sirico nació en el barrio de Bensonhurst, Nueva York, que en la década de los 50 estaba muy controlado por la criminalidad de la Familia Colombo. Aquel niño no sabía entonces que su entorno marcaría su futuro profesional, ya que de las 45 películas que ha rodado, en 40 de ellas se convierte en un miembro de la mafia. Los Soprano no es la única serie de éxito que protagonizó, el filme Uno de los nuestros de Martin Scorsese también consiguió muy buenas cifras en taquilla. Sirico hizo sus pinitos detrás de la pantalla, donde puso voz a una de las mascotas más conocidas de la pequeña pantalla, Vinny, el perro de la serie americana Family Guy. El actor consiguió llegar a lo más alto en el mundo del cine a pesar de su dura infancia, que relataba así en una entrevista a Los Angeles Times: “Yo era un tipo que siempre andaba armado. La primera vez que fui a prisión me empezaron a revisar y me encontraron tres pistolas. Me preguntaron que por qué las cargaba y les dije que vivía en un barrio peligroso. Y era cierto. En nuestro barrio si no cargabas con un arma era como si fueras el conejo durante la temporada de caza”, explicaba el actor.