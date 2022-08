Cristina Pedroche y David Muñoz se despiden de México: 'Volvemos más unidos que nunca'

Cristina Pedroche y David Muñoz ya están en casa después de recorrer algunos de los lugares más increíbles de México. Han estado casi un mes en el país azteca y se han enamorado de su gastronomía, su gente y sus monumentos. El matrimonio ha visitado la Pirámide del Sol, la estructura más importante del Conjunto Arqueológico de Teotihuacán, o Chichén Itzá, el complejo de ruinas mayas ubicado en la península de Yucatán. También ha conocido numerosas ciudades, como San Miguel de Allende, Guadalajara, Oaxaca, San Cristóbal de Las Casas, Palenque o Mérida. La pareja ha confesado que este destino ha cambiado sus vidas para siempre. "Después de este viaje nada podrá ser igual", ha dicho el chef. La presentadora, además, ha asegurado que ha sufrido una gran transformación. "Siento no solo que veo las cosas de otra manera sino que soy otra persona".

El matrimonio forma un gran equipo y suele aprovechar sus vacaciones para descubrir nuevos sabores. Además de visitar los restaurantes más prestigiosos de la zona, alucinan con los puestos de comida al aire libre. Han probado el elotito con sal, chile, limón, mayonesa y queso; tacos de mil elaboraciones; conchas mexicanas; miel de la abeja melipona y hasta hormigas, que Cristina se las comió "como si fueran pipas".

El balance de este viaje ha sido maravilloso. "Me llevo unos momentos increíbles, unos recuerdos maravillosos, muchas risas e infinidad de sabores nuevos sin los que ya no puedo vivir. Gracias, marido, por enseñarme tanto, por abrirme un camino nuevo en la gastronomía, y por siempre darme la mano. Volvemos más unidos que nunca. Para siempre. Te amo", le ha dicho la presentadora a su pareja. El cocinero, por su parte, ha respondido así a su mujer: "Gracias, Peter, la vida en si misma ya es una aventura a tu lado, te amo".

Estas palabras que demuestran que el matrimonio sigue tan enamorado como el primer día. Se conocieron a finales de 2014 y en octubre de 2015 se dieron el 'sí, quiero' en una íntima ceremonia. En estos años de amor, han crecido como pareja y personalmente. David ha reconocido que la presentadora es la clave de su éxito. "En mi vida me fío de Cristina al cien por cien, ella es mi compañera, mi amiga y me ayuda muchísimo con todo lo que hay en el mundo XO", dijo el cocinero en la revista Forbes. De hecho, la madrileña está involucrada al cien por cien en los restaurantes de su marido. "Somos equipo en todo. Me encargo de lo que no tenga que ver con la cocina, aunque me da las recetas a probar y me hace caso en cosas", explicó Cristina en ¡HOLA!.

La presentadora estrella de las campanadas ha reconocido en más de una ocasión que "si tuviera que volver a comenzar mi vida, intentaría encontrar a David mucho antes". El secreto de su relación es "avivar la llama a diario y no dejar que se apodere de ti el ego". "Dicen que hay que buscar una pareja a tu lado para envejecer juntos. A mí me gusta pensar que, mientras estás envejeciendo, te hace sentir joven. Yo con él me río mucho y lo pasamos bien", añadió en ¡HOLA!.

