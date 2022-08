¿Dónde está Clara Chía tras el revuelo que han suscitado las imágenes con Piqué? La pareja ha acudido a un restaurante en Barcelona para cenar juntos con la clara intención de no ocultar por más tiempo su relación

Gerard Piqué y su actual pareja, Clara Chía Martí, ya no se esconden. Tras la publicación de las fotos en exclusiva en la revista ¡HOLA! de la pareja cogidos de la mano, asistiendo a la boda de un buen amigo del jugador, Gerard y Clara han sido vistos disfrutando de una cena solo para dos en un conocido local de Barcelona, según apuntan medios locales. Tras asistir al concierto de Dani Martín en el Summerfest Cerdanya ante la atenta mirada de los asistentes, el jugador y la estudiante de 23 años podrían haber tomado la clara decisión de no ocultar su relación de ahora en adelante. Pero, ¿dónde está ahora Clara Chía?, ¿cuáles son los pasos a seguir por parte de la pareja? Si quieres conocer los detalles, ¡dale al play y no te lo pierdas!

