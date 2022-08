Mónica Naranjo se retira temporalmente por problemas de salud

Mónica Naranjo ha hecho un alto en su carrera para recuperarse de un problema de salud. La cantante, de 48 años, ha cancelado todos los compromisos que tenía previstos para los próximos meses y no volverá a subirse a un escenario hasta diciembre, cuando tiene previsto actuar en Chile y posteriormente comenzar una gira de conciertos "por España, México y algún otro país que en el pasado no pude visitar". "A veces la vida te coloca un obstáculo inesperado y, cuando todo va bien, te falla una bujía y hay que pasar por el taller", ha comenzado diciendo en una carta dirigida a todos sus seguidores. "Mi sistema digestivo lleva tiempo dándome guerra y ya he tenido que pasar por el taller a que ajusten alguna tuerca, porque amenazaba incluso con afectar a mi instrumento vocal", ha explicado.

La artista ha asegurado que su dolencia no es "especialmente grave", pero "el consejo de mi equipo médico es que tengo que guardar un par de meses de recuperación". "Toda mi agenda profesional de septiembre y octubre ha sido anulada", ha confirmado con cierta resignación. Además de cancelar sus conciertos, la cantante ha cancelado todos los "actos promocionales y profesionales". "Tampoco podré arrancar gira en octubre en España al no poder acudir a ningún ensayo, ni preparar el espectáculo que os merecéis", ha añadido.

Para la intérprete de temas como Sobreviviré o Desátame ha sido muy difícil tomar esta decisión. "Porque una diva, a veces, es complicada cuando las cosas no salen como una quiere", ha reconocido. Sin embargo, ha decidido aceptar la situación y llevarla de la mejor manera posible. "Aunque una no elige cuando le pasan estas cosas, lo que uno sí elige es cómo afrontarlo. Yo lo hago con la mayor de las ilusiones por volver a reencontrarnos y subirme encima de un escenario a finales de año". "Os prometo que el abrazo será aún más fuerte cuando podamos vernos", ha finalizado.

Tras anunciar este parón por problemas de salud, Mónica Naranjo ha recibido multitud de muestras de cariño. "Cuídate mucho y deja que te mimen", le ha dicho Rozalén. "Recupérate pronto, Pantera. Aquí te esperamos con los brazos abiertos", ha comentado Ruth Lorenzo. Lola Índigo, por su parte, ha enviado este cariñoso mensaje a la artista: "Cuídate mucho, jefa". Chenoa, India Martínez, Diana Navarro, Rosa López, Pastora Soler, Gisela o Ana Torroja también se han preocupado por el estado de la cantante.

