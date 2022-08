¡No podrás parar de reír! Dani Martín se toma con mucho humor su divertida caída sobre el escenario

Loading the player...

No hay nada mejor que reírse de uno mismo y eso es lo que ha hecho Dani Martín tras caerse en uno de sus conciertos. El cantante estaba sobre el escenario interpretando Los Huesos cuando se ha tropezado con un altavoz, ha perdido el equilibrio y ha ido a parar al suelo. Afortunadamente, todo ha quedado en una anécdota y el artista ha decidido compartir este momento tan divertido con todos sus seguidores. De hecho, les ha aconsejado que vean una y otra vez el vídeo si tienen un mal día porque las risas están aseguradas. "¡Es pura terapia!", ha dicho. Si todavía no lo has visto... ¡dale al play!

