Patry Guimera, de 'La isla de las tentaciones', desvela los motivos de su ruptura con Alessandro Livi

Patry Guimera y Alessandro Livi han puesto fin a su relación. La pareja, que fue participante de la segunda edición de La isla de las tentaciones, ha decidido poner fin a su historia de amor después de haber cumplido el sueño de irse a vivir juntos, pero ha sido la influencer quien ha contado los motivos por los que han llegado hasta este punto de no retorno. "Ya no estamos juntos. Ha sido una decisión por su parte y lleva más de un mes que no está en casa", ha dicho en sus perfiles sociales, donde además ha reconocido que está siendo "bastante duro y difícil" asumir que su relación se ha acabado tras cuatro años juntos y muchos planes de vida en común. De hecho, hace tan solo unas semanas ambos mostraron fotografías de su terraza recién amueblada y poco antes expresaron su felicidad por compartir un nuevo hogar: "Comienza una nueva etapa que estamos seguros que será la más bonita de todas. Ganas de enseñároslo todo y que os sintáis como en casa", escribieron.

La exconcursante del reality grabado en República Dominicana ha contado también que no ha podido comunicar antes la triste noticia porque no se ha encontrado bien emocionalmente y porque le está costando procesar que su noviazgo con el exfutbolista italiano se ha terminado definitivamente. Derrumbada y entre lágrimas, Patry además ha comentado con sus seguidores, que le llevaban preguntando algún tiempo por qué ya no aparecía con Alessandro en sus redes sociales y que ella hace un mes les explicó que el exgranhermano se había ido de vacaciones a Galicia porque ella tenía compromisos laborales en Madrid y él ya estaba de vacaciones, que son días muy complicados porque no entiende cómo han llegado a esta situación.

Además, la que fuera concursante de La isla de las tentaciones ha querido aprovechar y unas horas después de dar todas las explicaciones ha enviado un mensaje de manera pública a su ya exnovio, al que le ha dedicado unas palabras en su perfil: "Parte de amar a una persona es saber cuándo tienes que dejarla ir. Hay 'adiós' que son como una puñalada. Hasta la próxima vida, mi amor", ha puesto Patry. Por su parte, Alessandro todavía no se ha pronunciado pero sí que ha compartido las historias que ha publicado la modelo mientras él ha estado disfrutandfo de sus amigos, de un nuevo corte de pelo y barba y de un viaje a Ibiza que también ha mostrado a sus seguidores.

Patry y Alessandro llegaron como última pareja de La isla de las tentaciones para sustituir a Inma y Ángel, que decidieron irse de la aventura antes de tiempo porque no querían enfrentarse al reto y porque la experiencia se les hizo grande (aunque semanas después acabaron dejándolo). Llegaron al formato de Mediaset asegurando que vivían en una nube de amor y con una relación de un año a sus espaldas que no empezó todo lo bien que desearían. "Cometí una infidelidad y Aless me perdonó", se sinceró ella, que quería entonces aprovechar el programa para demostrar que puede confiar en lo que tenían y que era algo que jamás volvería a ocurrir. "He sido muy ligón y he estado soltero muchos años. Pero cuando he tenido pareja siempre he sido fiel y he respetado", confesó el italiano, que quería quitarse su mala fama.