Emily Blunt es una aristócrata aguerrida en 'The English', el western que ha rodado en España

Nos adentramos de lleno en The English, la producción de época que Emily Blunt ha rodado en varios municipios de Madrid y Toledo, como Soto del Real, Colmenar de Oreja y Tembleque. Fue hace justamente un año, durante la etapa más incierta para el cine que nos dejó la post-pandemia, cuando se dudaba sobre si los rodajes iban a poder realizarse con normalidad. Por ese motivo, la actriz fue nombrada Embajadora Honoraria de la Spanish Film Commission al ser una de las primeras estrellas internacionales en confiar en la capital española para el rodaje de su nuevo proyecto.

The English es un western de cuatro capítulos que podremos ver en noviembre en Prime Video y que tiene como personaje principal a Lady Cornelia. Ella es una aristócrata inglesa que viaja desde Gran Bretaña a los Estados Unidos de finales del siglo XIX, para encontrar al asesino de su hijo y hacer venganza en su nombre. Esto la llevará a un viaje por el ‘lejano oeste’ atravesando el país hasta llegar a Wyoming, un empeño nada fácil que la obligará a ir armada hasta los dientes, lidiar con vaqueros, nativos americanos y los peligros naturales de un país salvaje y aún sin explorar.

Una dama victoriana en un peligroso mundo de hombres

Los viajes desde Europa en 1890 requerían desembarcar en la costa atlántica de Estados Unidos, Nueva York generalmente, e iniciar a caballo el largo viaje hacia el oeste atravesando lo que hoy serían más de 6 estados, varios de ellos del tamaño de España. Llegar hasta allí implicaba recorrer hasta 4.200 kilómetros a caballo en zonas desérticas, deshabitadas y llenas de peligros naturales y humanos. Este es el reto al que se enfrentará Lady Cornelia, una dama victoriana encarnada por Emily Blunt que deberá dejar atrás sus comodidades y convertirse en una vaquera más en un territorio habitualmente copado por hombres.

No es la primera vez que Blunt encarna un personaje de época y parece que se siente muy a gusto vistiendo increíbles vestidos isabelinos de principios del siglo XX. Desde Into the Woods, film que compartió reparto junto a Meryl Streep, El regreso de Mary Poppins o The Young Victoria donde interpretó a la monarca británica que reinó durante 63 años. No en vano, la actriz inglesa de 39 años ha sido la imagen de Yves Saint Laurent y siempre ha estado muy relacionada con el mundo de la moda. No podemos olvidar su personaje, de nuevo junto a Meryl Streep en El diablo viste de Prada, tal vez el papel que más popularidad le dio en su momento.

El atuendo de Lady Cornelia irá adaptándose progresivamente cuando descubra las inclemencias del oeste, ya que desde la vieja Europa no imaginó la agresividad y falta de comodidades que le asolarían en el nuevo mundo. Los vestidos de colores vivos y faldas imposibles para cabalgar darán paso a pantalones, camisas y abrigos aguerridos. El diseño de vestuario de The English es una de sus piezas clave del proyecto, creado por Phoebe De Gaye, quien estuvo detrás del vestuario de la premiadísima Killing Eve y de la serie norteamericana rodada en Granada sobre Catalina de Aragón. La princesa de España. o el largometraje Tierra de sangre protagonizado por Donald Sutherland y Ralph Fiennes.

En este viaje por tierras americanas nos aferramos a la vivencia del personaje de Emily Blunt, que se aliará con Eli Whipp, un nativo amerindio que detesta a los colonizadores. Llama a todos “ingleses”, tanto a los americanos que ya han nacido allí como a los que realmente vienen del otro lado del Atlántico, como es el caso de Lady Cornelia. Las conversaciones entre ambos irán cediendo cada vez más espacio a la cercanía y, aunque en esta serie nada es fácil, juntos harán un buen equipo para atravesar el país repeliendo los peligros y las agresiones. Gracias a Whipp, el personaje que interpreta Blunt sabrá disparar con escopeta y se irá convirtiendo en una mujer con una fuerza arrebatadora pero que guardará intacta la delicadeza aristocrática de la que precede.