Fallece a los 56 años Amparín Serrano, la creadora de los populares juguetes Distroller

Amparo Serrano, más conocida como 'Amparín' de Distroller por ser la creadora de esta exitosa marca de juguetes, ha muerto a los 56 años a causa de un accidente de tráfico. Tras varios días ingresada en un hospital, han sido sus hijas, Camila y Minnie West, quienes han confirmado su fallecimiento a través de desgarradores mensajes en sus redes sociales. "¿Cómo te pudiste ir así? Tenías tanto por delante, no entiendo el protocolo de esta vida y menos sin ti", lamenta Camila.

VER GALERÍA

"Eras mi guía, mi succionadora de problemas, mi mejor amiga, mi ídolo, mi mundo entero en una persona; mi mamá querida, no tengo palabras ni fuerzas para escribir lo mucho que te voy a extrañar; no solo yo, todos tus seres queridos pero estoy segura de que ahorita estas bailando con abuelo a más no poder, que ya te está cuidando y ahora me toca a mí ser la fuerte", continúa la menor de sus hijas.

Minnie, por su parte, confesaba tener "el corazón hecho pedazos": "Esto no es algo que voy a poder superar... Tú eras el arcoíris que llenaba la vida de color. De hoy en adelante, la vida será completamente gris. Te amo más que a nadie y eres inmortal porque vives en mi ser y en todo lo que haga, lo cual te dedicaré todo, ¡siempre a ti! Te amo y este es el adiós más difícil de mi vida".

VER GALERÍA

Camila y Minnie son fruto del matrimonio de Serrano con el empresario estadounidense David West, productor y presidente de Westwood Entertainment, de quien se separó hace años. Ya casados, se trasladaron a vivir a la ciudad de Nueva York, donde se apuntaría a unas clases de cerámica que cambiarían su vida para siempre: con los conocimientos adquiridos, le hizo un plato a su marido en el que contaba cómo se conocieron; la pareja se lo enseñó a sus amigos y gustó tanto que comenzaron a hacerle encargos, según informa la mexicana Revista Central.

Pero cuando Amparín, que había estudiado Diseño Gráfico en la Universidad de Anáhuac, comenzó a despuntar como empresaria con Distroller y con sus peculiares diseños de la Virgen de Guadalupe fue cuando se divorció, tal y como recoge Hola México: "Siempre hice cosas pero despegué cuando me divorcié. Me sentí sola y expulsé…". Eso sí, nunca dejó de querer al padre de sus hijas y no tenía inconveniente en asegurar públicamente que estaba abierta a una reconciliación: "David tiene cosas idénticas a mí. Yo si me vuelvo a casar, cien por ciento, y si David quisiera, yo me volvería a casar con él".

VER GALERÍA

West, al igual que sus hijas, se ha mostrado consternado por la triste noticia y, junto a imágenes de ambos con Camila y Minnie de niñas cuando aún estaban casados, le ha dedicado unas palabras llenas de cariño: "Gracias por haber traído tanta luz a mi vida y por nuestros años de felicidad, y gracias por nuestras hermosas chicas", decía. "Te extrañaré más de lo que puedes imaginarte".

Quiénes son Minnie y Camila

Minnie West es el nombre artístico de la mayor de sus hijas, que en realidad se llama también Amparo. Mientras ella ha seguido los pasos de su padre en el mundo del espectáculo, no solo como empresaria y productora, sino también como actriz (es una conocida intérprete de telenovelas), Camila ha seguido los de su madre y, al igual que ella, es una diseñadora de éxito. Ha creado la marca de bolsas Manola Jiménez en honor a su hija, que se llama así, y elabora vasijas de diseño.

Virgencita Plis

‘Virgencita Plis’ es el nombre que Amparín Serrano dio a sus dibujos caricaturizados de la Virgen de Guadalupe y que aparecen en infinidad de productos de regalo y de papelería que son un auténtico éxito de ventas. Comenzó a hacer estos dibujos con el objetivo de acercar la religión de una manera amena a los más pequeños, inspirada por las frecuentes visitas que hacía en su infancia a la Basílica de Guadalupe y que tan buenos recuerdos le traía. De ahí las palabras con las que Minnie cerraba el mensaje de despedida publicado en sus redes sociales: "Te amo, te amo, te amo, y no sé cómo continuar en esta vida sin ti... ahorita sí que 'VIRGENCITA PLISSSSSSSSS CUÍDALA MUCHO".