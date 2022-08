El esperado estreno de 'Alma' , entre lo más destacado de la semana en Netflix

Son varios los thrillers con misterio policial o sobrenatural que nos traen esta semana las novedades de Netfix. Hay para todos los gustos, desde una telenovela mexicana con aires de venganza detectivesca, hasta el caso sobrenatural de unos jóvenes españoles que tras morir en un accidente de autobús parecen comunicarse con una de las supervivientes. Entre las propuestas semanales encontramos la última adaptación de las novelas de contenido erótico ‘365 días’ que finalizan definitivamente con este nuevo título.

Alma

Alma es el nombre de la protagonista de esta nueva propuesta de Netflix, ella es una de las pocas supervivientes de un accidente de autobús que hace que la mayoría de sus compañeros de clase fallezcan. El incidente ocurre en una situación extraña, la niebla rodea al vehículo cuando trata de avanzar por un camino serpenteante junto a una ladera pronunciada. Tras despertar en el hospital no será capaz de recordar nada, la amnesia es total en ella, ni conoce el accidente ni logra reconocer su casa o a su familia. Poco a poco Alma empezará a presenciar enigmáticas visiones que le producirán terrores nocturnos y una honda intranquilidad. Sus padres y amigos le ayudarán a recuperar sus recuerdos, pero mientras ella deberá descubrir el misterio que se esconde tras sus visiones. Esta es la primera serie en la que participa Mireia Oriol, que da vida a Alma y que pudimos conocer en El Pacto, el largometraje de David Victori que también giraba alrededor de un accidente y una situación sobrenatural.

Donde hubo fuego

Tras 10 años fuera de escena el actor y cantante mexicano Eduardo Capetillo (La otra cara del alma) regresa con esta nueva telenovela de 39 capítulos acompañado por su hijo de 28 años. La trama empieza de forma policiaca, Poncho quiere descubrir quién fue el responsable de la muerte de su hermano, y todas las pistas señalan a un parque de bomberos de la Ciudad de México, por lo que hace todo lo posible por entrar a trabajar allí con una identidad falsa, una vez dentro sentirá simpatía y familiaridad con su nuevo entorno, pero no deberá olvidar la razón original que le llevó allí, esclarecer el asesinato de su hermano y vengarse.

Mis dos vidas

Seguro que muchas veces te has planteado cómo habría sido tu vida si hubieras tomado otras decisiones o si algunas personas se hubieran cruzado contigo en un momento determinado o diferente. Ese es el juego que nos plantea Mis dos vidas, cuando en la graduación de Natalie toda su existencia posterior se ve duplicada en dos universos paralelos, la joven de 20 años se desdobla en una realidad en la que queda embarazada y hace frente a la maternidad en la ciudad donde se crió y donde tiene a toda su familia, madurando a prisa porque otra nueva vida depende de ella. En otra de las vidas de Natalie ésta se traslada a Los Angeles y crece profesionalmente convirtiéndose en una mujer de éxito y muy independiente. Ambas vidas tienen desilusiones, amor y requieren del instinto de superación de una joven mujer que descubre que no siempre la felicidad está escondida en aquello que uno desea a primera vista.

365 días más

Blanka Lipinska es la autora de la trilogía de ‘best-sellers’ titulada 365 días, las dos primeras novelas ya están en Netflix pero ahora llega la última entrega de esta saga de temática dramática y erótica, con algunas reminiscencias a 50 sombras de Grey. En el primer volumen Laura Biel es secuestrada por un jefe de la mafia que ha soñado con ella tras haber sido herido en un ajuste de cuentas contra su padre, Massimo la buscó no sabiendo siquiera si ella existía o si no era más que un sueño, hasta que casualmente dio con Laura, una ejecutiva polaca que estaba en viaje de negocios. El secuestrador explica una sencilla regla: nada malo le pasará si ella accede a permanecer 365 días retenida y a su lado, con la intención de que Laura pueda enamorarse de él gradualmente. De esta forma, aflora en ella el síndrome de Estocolmo, que no solo le hace empatizar y sentirse comprendida por su captor, sino que nacerá en ella el amor por él.

Dualidad

¿Qué pasaría si dos hermanas gemelas estuvieran intercambiando constantemente sus vidas? Ese es el caso de Leni y Gina, que aprovechando que desde niñas nadie conseguía diferenciarlas, así empezaron a reemplazar el espacio de la otra de forma contínua y sin que nadie se percatara. Ahora que son adultas las dos llevan vidas dobles, interpretan a la misma persona en ambos hogares, con sus dos parejas y con el hijo de una de ellas. Esta forma de actuar necesita de mucho orden, pues si la comunicación no fuera impecable entre ambas gemelas se podría desencadenar el caos más absoluto, por tanto no existen secretos entre ambas. Entonces, una de ellas desaparece, nadie sabe dónde está y es su gemela quién deberá afrontar esta pérdida, dejar de reemplazar a su hermana, tratar de comprender si ha huído o si ha sido retenida.

