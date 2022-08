Conoce todos los detalles sobre 'She-Hulk: Abogada Hulka', la serie del momento

Buenas noticias para los fans de los cómics. She-Hulk: Abogada Hulka, que forma parte de la fase 4 del Universo Cinemático de Marvel, ha llegado a Disney+ este 18 de agosto con su primera entrega, protagonizada por Tatiana Maslany (Orphan Black), que interpreta a la prima de Hulk (Mark Ruffalo). La ficción, que ha supuesto un soplo de aire fresco al universo de los personajes con poderes, propone una divertida combinación entre superhéroes y juicios de abogados, todo ello en tono de comedia y durante 9 episodios de 30 minutos que se estrenan semanalmente cada miércoles. Así, la serie cuenta la complicada vida de Jennifer Walters, una abogada soltera de 30 y tantos años que también resulta ser una versión femenina del monstruo verde e indestructible que todos conocemos, Hulk, el alterego de Bruce Banner. Su transformación se produce porque recibe una transfusión de sangre de su primo Bruce tras un incidente que casi acaba con su vida.

Con Jameela Jamil (que da vida a Mary MacPherran), Ginger Gonzaga (que interpreta a Nikki Ramos), Tim Roth (que se pone en la piel de Emil Blonsky), Renée Elise Goldsberry (transformada en Mallory Book) y Benedict Wong (que repite como Wong) entre su elenco, las tramas están centradas en medio de una sociedad en la que los superhéroes se han convertido en una amenaza y a la vez en rostros populares. El papel de la protagonista en la serie (basada en el personaje de 1979, cuando se publicó su primer libro de cómics: La salvaje Hulka 1) tendrá un peso social, además de tener que luchar contra el crimen. Sus toques de comedia en los juzgados han provocado que muchos de sus seguidores hagan mención a Ally McBeal, aunque según el equipo de guion cualquier parecido es mera casualidad. "Realmente nunca hablamos sobre la serie de Calista Flockhart o la tuvimos como referencia. Diría que la mayoría de nuestros guionistas eran muy jóvenes para conocer esa ficción en todo su esplendor. Pero sí, la gente no puede evitar hacer esa comparación", ha declarado Jessica Gao, guionista principal en una entrevista enVariety.

Con referencias entre sus tramas a Better Call Saul, American Crime Story: El pueblo contra O.J. Simpson o Fleabag... Como la serie de Phoebe Waller-Bridge, She-Hulk tiene una protagonista que rompe frecuentemente la cuarta pared para acercar al espectadores. "Sentí que ante todo necesitábamos hacer esto por el tipo de metahumor y las autorreferencias. Porque fue la etapa de John Byrne la que hizo que me enamorara de este personaje, pues era muy alegre, divertido y refrescante", ha añadido la guionista en Withashleyandco. A Tatiana Maslany, la protagonista, le acompaña en la ficción Mark Ruffalo, que tras 10 años interpretando a Hulk en la gran pantalla se convierte en un secundario de lujo que no dejará a nadie indiferente.

Dónde, cuándo y cómo ver She-Hulk: Abogada Hulka

"En la serie tenemos la oportunidad de ver a Banner y a Hulk no en situaciones de gran peligro, sino en su día a día: descubrimos lo que le gusta comer, qué lleva para estar cómodo en casa… Exploramos el Hulk mundano, y eso es algo muy emocionante", ha revelado Mark en una entrevista en Fotogramas, donde además ha explicado lo contento que está de que en esta serie se pueda ver dónde viven los personaje, qué hacen para no romper las cosas de su casa, qué comen... "Cosas que nunca podríamos ver en una película de Los Vengadores", ha añadido el actor sobre esta ficción que podrá verse cada jueves a partir de las 9:00 de la mañana en la plataforma de Disney+.