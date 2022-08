Paloma González, la polémica estilista a la que relacionan con Juan Alfonso Milán (de 'Pesadilla en el paraíso')

Despues de conocerse que Juan Alfonso Milán, primo segundo de Felipe VI y biznieto de Alfono XIII, se haya convertido en concursante oficial de Pesadilla en el paraíso, muchos también quieren saberlo todo sobre Paloma González Durántez, una de las estilistas más polémicas de Cambiáme y la mujer con la que el participante podría mantener una relación desde hace varios años. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado sobre si continúan juntos o no y se desconoce en qué punto está su relación en la actualidad porque siempre han sido muy celosos de su intimidad, el fichaje de Milán provocó que la que fuera trabajadora de Mediaset en el programa de Marta Torné dejara lo que parece un comentario bastante irónico. "¡Bienvenido, Lo que vas a vivir en este formato va a ser muy real", escribió la cuenta del reality, a lo que Paloma contestó "sí, sí, muy real".

Amante del arte, los viajes, la fotografía, el cine, la naturaleza y la vida saludable, Paloma, experta en moda, fichó en 2018 por el programa Cámbiame y demostró ser una mujer que no tenía pelos en la lengua, ya que la estilista y Natalia Ferviú se enzarzaron en una gran discusión en pleno directo.Tras un comentario de Paloma a una de las participantres, su compañera de formato reprendió al considerar que no se debía destacar lo negativo del cuerpo de una persona. Pero lejos de zanjar la polémica, ambas regresaron un día después y continuron la disputa: "Yo he venido a este programa a ser natural y si por eso me tienen que llamar sin vergüenza en las redes, como han hecho, pues que lo hagan. Natalia me pareció muy mala compañera", dijo Paloma.

. Pero este enfrentamiento no ha sido el único que ha protagonizado Paloma en Mediaset. Durante la primera edición de Sálvame Fashion Week, la estilista dijo a Laura Fa había desfilado "fatal". "Lo has hecho tan mal que se me ha quedado en la memoria", aseguró, provocando el enfado de la colaboradora por las malas formas a la hora de expresarse.

Licenciada en Derecho, Paloma decidió dejar atrás su carrera (llegó a trabajar como abogada) para dedicarse al mundo de la moda. Desde entonces, ha impartido clases, ha publicado sus estilismos en varias editoriales y ha colaborado con numerosos actores y actrices. Además, la que fuera estilista del programa de Telecinco dice de ella misma que es muy cercana y que le gusta hacer vida y enterarse por la gente de su barrio. "Tengo la sana costumbre de comprar en las pequeñas tiendas de toda la vida. A nivel personal, me gusta hablar con el tendero, que sepa qué me gusta, que me pregunte si estoy mejor de mi catarro… Me gusta pasear por el barrio y que tenga vida, cercana y humana, que tanta falta hace…", ha escrito González en sus perfiles sociales.