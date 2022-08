Quién es Juan Alfonso Milán, primo de Felipe VI y nuevo concursante de 'Pesadilla en el paraíso'

Después de las confirmaciones de Gloria Camila, Omar Sánchez, Pipi Estrada, Víctor Janeiro y Alyson Eckmann como concursantes de Pesadilla en el paraíso, el programa de Telecinco ha anunciado además a Juan Alfonso Milán, primo de Felipe VI y bisnieto de Alfonso XIII. "Me dicen que es el paraíso pero no sé dónde me he metido", ha dicho el participante en el vídeo de presentación después de revelarse su fichaje. Durante unos meses, el modelo internacional, que es nieto de Juana Alfonsa Milán y Quiñones de León, la única hija del rey Borbón reconocida por este, deberá dejar su glamurosa vida llena de lujo para intentar sobrevivir en la vida rural y demostrar que es un capataz de los pies a la cabeza.

Para conocer las raíces del nuevo concursante de Telecinco, que continúa apostando por los rostros ligados a la corona tras el paso de Alfonso de Borbón por Supervivientes, hay que remontarse a tiempos de Alfonso XIII. El monarca fue desleal a Victoria Eugenia de Battenberg en numerosas ocasiones y, aunque la mayoría no fueron reconocidas, de una de ellas nació la abuela del participante de Pesadilla en el paraíso. El que fuera rey de España fue infiel a su esposa con la niñera y profesora de piano de sus hijos, la irlandesa Beatriz Noon, que para evitar un nuevo escándalo fue expulsada de la Corte. Así la institutriz huyó a París, donde en 2016 fruto de ese encuentro amoroso nació Juana Alfonsa (el rey se ocupó personalmente de ella), la abuela de Juan Alfonso, que falleció en 2005 a los 89 años.

Con tan solo 19 años, el modelo fue descubierto por un cazatalentos en Londres y desde entonces ha trabajado desfilando y posando para algunas de las firmas de ropa más importantes a nivel mundial. Amante de los viajes, el arte, la comida saludable, los tatuajes y la música, Milán tiene una relación con la española Paloma González Durántez, conocida estilista del programa Cámbiame. "Tuvimos un match muy fuerte cuando nos conocimos. Incluso interesamos a las marcas porque hemos hecho cosas y tenemos un rollo parecido muy rockero. Me contó su historia familiar y aluciné, soy licenciada en Derecho y estas cosas me flipan. Yo le animo a que investigue sus raíces", ha contado ella en El mundo.

Hijo de padres separados y con una hermana cinco años mayor que él (se llama Ligia), Juan Alfonso ha vivido en París, Nueva York, Los Ángeles y Barcelona, aunque desde hace seis años tiene su base en Londres. El nuevo rostro de Telecinco nunca ha tenido relación con la Familia Real (aunque le gustaría) y hace unos meses aseguró en una entrevista en El español que no se cerraba las puertas a su participación en algún reality. "No sé, depende de la oferta. Si es interesante, todo se puede hablar. Estoy abierto a muchas cosas. Es que hoy en día te pueden llamar para un MasterChef o para un Gran Hermano", expresó en el citado medio. Finalmente, Milán deberá demostrar que vale para todo en la nueva versión de La Granja, donde tendrá que ordeñar vacas, recoger huevos e incluso hornear el pan que coman cada día.