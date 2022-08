El otro gran éxito de Pau Gasol tras anunciar que será padre por segunda vez

Pau Gasol será el protagonista de uno de los momentos más emocionantes de la historia del deporte español. El jugador de baloncesto recibirá un homenaje por todo lo alto de Los Ángeles Lakers en el Crypto.com Arena, conocido anteriormente como el Staples Center, el pabellón que vio forjar la leyenda del español en la NBA, el 7 de marzo, el día que el equipo de Los Ángeles se enfrentará a los Memphis Grizzlies, el otro de los equipos de Gasol en la NBA . "Un campeón, una leyenda y siempre parte de la Familia de los Lakers", dice el mensaje que revela que retirará el número 16 en honor al jugador. "Más que agradecido y honrado", respondía el catalán al mensaje de Los Lakers.

No hay mayor honor en la NBA que la retirada del número con los Lakers y su camiseta lucirá en lo más alto del Staples Center junto a la de mitos de la NBA como Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal y su amigo Kobe Bryant.

Pau Gasol jugó seis temporadas en los Lakers y logró dos anillos junto a su querido Kobe, su 'hermano' y al que sigue honrando su memoria dese que falleciera en un accidente de helicóptero junto a su hija Gianna y otras siete personas. Antes de morir ya dijo Bryant que la camiseta de Gasol luciría junto a la suya oro y púrpura en el Staples Center: "No hay debate. Pau, cuando se retire, tendrá su camiseta en el Staples junto a la mía. Lo cierto es que no habría ganado esos campeonatos sin él. La ciudad de Los Ángeles no tendría esos dos títulos sin Pau". Su deseo se hará realidad y se cumplirá uno de los mayores sueño del pívot barcelonés.

Pau Gasol anunció su retirada el pasado 5 de octubre rodeado de su familia y muy emocionado. Después de más de dos décadas de carrera, el jugador decidía poner punto y final a su recorrido deportivo. El deportista hizo un repaso no solo de los triunfos que ha conseguido con algunos de sus equipos (tres campeonatos de la ACB y una Copa del Rey con el Barcelona y dos veces campeón con Los Angeles Lakers en la NBA) y con la Selección Española (un Mundial, tres Eurobasket y dos platas olímpicas, entre otros), pero no se olvidó de la lesión en el escafoide tarsiano del pie izquierdo que sufrió en el año 2019 y que supuso el principio del fin.

"Me apetecía luchar por lo improbable, tenía la ilusión de poder jugar delante de mi niña, de Ellie", dijo el que fuera capitán de la Selección española de baloncesto. "Hoy, sopesándolo todo, estoy aquí para comunicaros lo que ya habéis podido anticipar, me voy a retirar del baloncesto profesional, es una decisión difícil pero meditada. Hay que saber cambiar de marcha y disfrutar", señalaba con la voz entrecortada mientras se oía de fondo a su hija. Entre los presentes estaba su mujer, Cat McDonnell y su hija, Ellie Gianna, a quien se oía de fondo durante el emocionante acto celebrado en el Liceu y que cumplirá dos años el próximo mes de septiembre. No faltaron sus padres Marisa y Agustí; sus hermanos Marc, con el que ha compartido su pasión por este deporte, y Adriá; y personalidades del basket como Rudy y Marta Fernández, Juan Carlos Navarro y su mujer, Raúl López, Felipe Reyes, el presidente del Barça, Joan Laporta.

Pau Gasol echó mucho de menos en su adiós a Kobe Bryant y lo hará aún más en su homenaje con Los Lakers. "Me habría gustado que estuviera aquí, pero así es la vida”, reconoció visiblemente emocionado en Barcelona. Y añadió: “Él me enseñó a ser un mejor líder, un mejor competidor y realmente un ganador. Siempre lo he considerado como un hermano mayor”.

Pau Gasol reside a caballo entre España y Estados Unidos con su mujer y su hija. El jugador regresaba a Barcelona en marzo tras desarrollar una buena parte de su carrera profesional al otro lado del charco. En Estados Unidos conoció a Cat, celebraron su primera boda, la segunda fue en Cataluña, y es donde dieron la bienvenida a su niña. Hace solo unos días, el y su esposa anunciaban la feliz noticia de que se convertirían en padres por segunda vez de un niño que nacerá en otoño. La pequeña Elisabet Gianna, que se llama así en homenaje a su bisabuela y a la segunda hija de Kobe Bryant, ya está preparada para compartir su día a día con su hermanito. Tan emocionada está que ya luce en su camiseta las palabras "Big sister (hermana mayor)" con una gran sonrisa.

Desde que se retirara del baloncesto la actividad profesional de Pau Gasol se ha centrado en el apoyo a los deportistas a través de organizaciones de las que es miembro, a la Pau Gasol Academy, a la Fundación Gasol, que creó junto a su hermano Marc para luchar contra la obesidad infantil, y a sus negocios inmobiliarios y de restauración. Pau es accionista de restaurantes como Tatel y Zela, en los que tiene como socios a Rafa Nadal, Cristiano Ronaldo o Enrique Iglesias.