El escritor Javier Marías sufre una afección pulmonar y su familia tranquiliza a sus seguidores

El escritor y academico Javier Marías padece una afección pulmonar de la que se está recuperando, según ha informado su familia a través de un comunicado difundido por la editorial Alfaguara. "Ante la preocupación suscitada por el estado de salud del escritor Javier Marías, les comunicamos que padece una afección pulmonar de la que está en proceso de recuperación" y la editorial de sus obras al completo le desea "una pronta mejoría" al autor de libros como ¿Será buena persona el cocinero? o Tomás Nevinson.

El escritor, de 70 años, fue ingresado ingresado por complicaciones respiratorias y es por ello que su familia ha querido tranquilizar a sus seguidores con esta nota. Marías es autor de 16 novelas gracias a las que ha recibido numerosos premios, entre ellas El hombre sentimental, Premio Ennio Flaiano; Todas las almas, Premio Ciudad de Barcelona; Corazón tan blanco, Premio de la Crítica, IMPAC Dublin Literary Award, Prix l'Oeil et la Lettre; o Mañana en la batalla piensa en mí, Premio Rómulo Gallegos, Prix Femina Étranger, Premio Mondello, y Premio Fastenrath.

A finales de 2021 fue elegido miembro internacional de la Royal Society of Literature, la organización benéfica del Reino Unido para la promoción de la literatura de autores en todo el mundo. Es el único escritor español de una lista que también incluye al israelí David Grossman, la francesa Annie Ernaux, la keniata Ngũgĩ wa Thiong'o y el escritor franco-libanés Amin Maalouf.

Sus obras han sido traducidas a 40 idiomas y publicadas en 50 países. Javier Marías se ha convertido en autor de celebrities internacionales. La modelo Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford, dejó al descubierto su afición por la literatura española mientras paseaba por las calles de París con la obra Mientras ellas duermen (en inglés, While the women are sleeping), del escritor, traductor y miembro de la Real Academia Española desde el año 2006.