De 'Strangers things' a 'Fargo': conoce a Joe Keery

Joe Keery, uno de los intérpretes más queridos más queridos a nivel mundial por su papel en Strangers things, tiene nuevo proyecto televisivo. El actor, que ya conoce que la temporada cinco será la última de la historia creada por los hermanos Duffer, será uno de los protagonistas de Fargo y, aunque no se saben más detalles sobre los nuevos capítulos de la ficción estadounidense, se pondrá en la piel de un personaje llamado Gator Tillman. Nacido el 24 de abril de 1992 en Newburyport, Massachusetts, el también músico fue miembro fundador de la banda de rock Post Animal, donde tocaba la guitarra y, como los otros seis miembros de la banda, componía temas y prestaba su voz de manera ocasional. Eso sí, a pesar de disfrutar del grupo, su compriso con la interpretación le ha obligado a centrarse más en este tipo de proyectos y aunque acude a algún concierto de manera casual, Joe ya no forma parte de la banda.

El actor, que ha estudiado en la Universidad DePaul de Chicago, ha sido camarero mientras pagaba sus estudios y ha aparecido en numerosos anuncios publicitarios de importantes marcas de pizzas o pollo frito. Con tres hermanas con las que se lleva de maravilla, Joe confesó hace unas semanas que el papel que interpreta en Strangers things no fue el primero por el que audicionó, ya que al principio iba a interpretar a Jonathan, el hijo de Winona Ryder. "Obviamente me encanta el personaje. Pero de inmediato pensé que no tenía el aspecto adecuado, Y luego, cuando hice el casting para Steve, sentí que entendía bastante bien lo que querían de él. También tenía una idea bastante clara de lo que personalmente quería aportarle", explicó el artista en Vulture.

Rodeado de demogorgons, Steve Harrington, el personaje que interpreta el actor en la ficción de Netflix, ha conducido a Joe a la fama internacional, pero el intérprete ha confesado que ser conocido es algo que le ha costado mucho a su salud mental. De hecho, en una reciente entrevista en NME se ha sincerado contando que tuvo que tomarse un descanso de las redes sociales. "No he estado en las ellas por un tiempo y creo que ha sido bueno para mí. Las redes sociales son un veneno muy sutil que se filtra en tu autoestima día a día. Tienes una sensación de pavor y no sabes por qué. Deshacerme de ellas una temporada realmente me ayudó", ha dicho Keery.

Tras participar en series tan importantes como Sirens, Chicago Fire y Empire, Keery hizo su debut cinematográfico en Henry Gamble's Birthday Party, de Stephen Cone. Además, en 2017, mientras rodaba Cómo estar solo, Joe conoció a su pareja, la también actriz Maika Monroe. Desde entonces, los actores no han escondido su amor y se han paseado juntos por los SAG Awards en 2018, los premios Emmy de ese mismo año, los diferentes estrenos de Stranger things o la semana de la moda de París. "Durante la cuarentena fue como si pasáramos mucho tiempo juntos, lo cual era raro. Quiero decir, esa es una de las desventajas de salir con alguien más en la industria. Aunque también hay ventajas como que la otra persona entiende lo que está pasando contigo de una manera bastante profunda. Pero sí, creo somos bastante parecidos", dijo el actor en GQ.