Sonia Monroy confiesa sus problemas de salud

Sonia Monroy está pasando por uno de los momentos más delicados de su vida. Y es que, la semana pasada la polifacética artista era diagnosticada con "miomatosis uterina múltiple", una valoración que le obligaba a pasar por el quirófano. "La esperanza que tenía de ser madre, que era muy, muy pequeña, se ha esfumado para siempre", explicaba en su perfil público, intentando contener las lágrimas y lamentando a la vez la situación por la que tenía que pasar. Sin embargo, como bien dijo ella misma, "soy una mujer fuerte, he superado cosas más duras en la vida y esto también lo voy a superar", decía con la voz entrecortada.

La actriz y cantante ha querido compartir su experiencia para "ayudar a otras mujeres a que no les pase lo mismo que a mí", señalaba. "Una vez más la vida me pone a prueba. Aún estoy en shock, ni se me pasaba por la cabeza tener lo que tengo. Sinceramente, me enfrento a la cirugía más dura a la que me he sometido en toda mi vida", contaba, compartiendo con todos sus seguidores el duro momento de su vida que estaba atravesando. Además, Sonia Monroy denunciaba el motivo por el que tenía que pasar por quirófano: "Por culpa de un diagnóstico erróneo, yo ahora voy a pasar lo que tengo que pasar".

La artista pasaba por quirófano el martes pasado en la clínica Ruber de Madrid. Una vez finalizada la intervención, la actriz reconocía estar bien y que cuando pasase la próxima revisión, explicaría todo el proceso de la operación, "para así, quizás, contando mi caso poder ayudar a otras mujeres", decía. Y, aunque sentía "dolor" y mucha "tristeza", ella misma sabía que, para dar ejemplo debía afrontarlo con más fuerza que nunca y así lo iba a hacer, tal y como prometía Monroy. Días más tarde, Sonia ya recibía el alta médica y se marchaba a casa para recuperarse lo antes posible. Antes de ser intervenida, ella misma reconocía a sus seguidores el miedo que tenía a enfrentarse a la operación: "El dolor psicológico que me causará que me quiten lo que las mujeres tenemos para crear vida y saber que nunca mas podré ser mamá", contaba con pena. Un duro golpe del que se tendrá que reponer con el paso del tiempo.

Para concienciar a las personas, Sonia Monroy también quiso contar las dolencias que ella padeció y por lo que fue diagnosticada de miomatosis uterina múltiple: "Si sufrís de sangrados, hinchazón de abdomen, debilidad, dolores menstruales horribles y orináis mucho, haceros revisar por un buen ginecólogo. Haceros una ecografía vaginal. Es súper importante", apuntaba. Además, dado que esto había sido causado por un error médico, recordaba que había doctores muy buenos, pero que a ella le había tocado un "incompetente". Durante estos últimos días, Sonia Monroy ha recibido multitud de mensajes de apoyo y de ánimo por el momento de su vida que estaba pasando. Por lo que, ella misma ha querido agradecer a todos sus seguidores que le arropasen de esta forma: "Gracias por todos los mensajes de ánimo. Pronto estaré dando guerra de nuevo".