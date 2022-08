Anne Heche, 'estable' tras sufrir un grave accidente de tráfico

El pasado 5 de agosto Anne Heche sufrió un grave accidente de tráfico en Los Ángeles por el que ingresó en estado crítico en el hospital. Por suerte, tras unos días en la UCI, donde se encuentra todavía intubada, la intérprete parece que mejora y "se encuentra actualmente en condición estable", tal y como ha asegurado un portavoz de la actriz a la revista People. "Tiene quemaduras graves y una larga recuperación por delante. Su equipo y su familia todavía están tratando de procesar lo que provocó el accidente", ha añadido otra fuente en la CNN, donde también sus familiares y amigos han pedido que se respete su privacidad durante este momento tan difícil para todos.

A pesar de que los representantes de la ganadora del premio Emmy no han confirmado todavía la noticia, al parecer el vehículo, un Mini Cooper azul, viajaba a gran velocidad cuando se salió de la carretera y "chocó contra una casa en el 1700 de South Walgrove Ave, provocando un grave incendio", ha dicho el oficial de información pública de la policía de Los Ángeles, Jeff Lee. Tras el choque, la actriz fue llevada a un hospital por los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles en estado crítico, ya que además el equipo de extinción tardó más de una hora en "acceder, confinar y extinguir por completo las fuertes llamas dentro de la estructura gravemente dañada". Además, el departamento de policía también ha asegurado que todavía tienen que interrogar a Anne para saber qué ha ocurrido, pero que la gravedad de sus heridas por ahora les ha impedido hablar con ella.

Horas antes del accidente, Heche el viernes publicó un nuevo episodio de su podcast Better Together, donde junto a la otra presentadora, Heather Duffy, hablaron sobre beber vodka y vino y tener un "mal día". A pesar de que no se sabe cuándo se grabó el formato y los representantes de la actriz no han hecho comentarios al respecto, Anne además comenta en el espacio que "a veces los días simplemente apestan". Además de este exitoso programa, en los últimos meses la intérprete no ha parado de trabajar: en junio terminó el rodaje de Girl in Room 13, serie que se estrenará este año y ha protagonizado el thriller psicológico The Vanished para Netflix y la película 13 minutes.

En estos momentos tan difíciles por los que pasa la actriz, muchos compañeros de profesión han querido mandarle todo su apoyo, entre ellos Alec Baldwin. "Solo quiero enviar mis mejores deseos y todo mi amor a Anne Heche, una vieja amiga mía. No hay muchas mujeres con las que haya trabajado que sean valientes en la forma en que ella lo es. Además es increíblemente talentosa. Te amo. Espero que todo estés bien, espero que superes esto", ha dicho el actor, que continúa afrontando las demandas por el accidente mortal en Rust, en sus perfiles sociales.