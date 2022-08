Así ha sido el regreso de Carolina Ferre a Telecinco 16 años después

Carolina Ferre ha vuelto a Telecinco 16 años después de su marcha. La presentadora, que comenzó su andadura en la cadena en 1999 en Fiebre del domingo noche junto a Juan y Medio y Carlos Tena, se ha convertido en colaboradora de Ya es verano, el programa de los fines de semana durante esta temporada estival. Transmitiendo su llegada a los platós de Mediaset minutos antes de comenzar esta nueva andadura televisiva con Frank Blanco y Verónica Dulanto, la comunicadora se ha sorprendido mucho cuando se ha encontrado todo en obras y con los pasillos vacíos de trabajadores, nada que ver al recuerdo que ella tenía cuando estaba al frente de A tu lado o Día a Día. "Hace 16 años yo estaba en este plató, en el que se grabó Médico de familia, presentando un programa que se llamaba Plan C", ha recordado la tertuliana, que comentará los vídeos más populares de internet dentro de la sección Lo + viral en este espacio que sustituye a Viva la vida.

Después de bromear con que espera que Ya es verano dure más que su programa anterior, ya que fue cancelado a las pocas semanas de emisión por sus bajas audiencias al igual que Esta cocina es un infierno, Carolina ha continuado en sus perfiles sociales con su particular desparpajo y divertida forma de ser mientras describía el estado de los platós. "A ver si me han engañado de día", ha dicho la comunicadora al ver que nadie salía a recibirla. "¿Hola? ¿Ya es verano?", ha preguntado al ver que estaba sola llegando al plató. Ferre, que fue participante de Tu cara me suena en Antena 3, llega como colaboradora de este formato después de que hace unos meses el concurso donde estaba como presentadora desde 2021 en la televisión pública valenciana, Atrapa'm si pots, fuera cancelado.

Muy triste con la despedida que le dieron al espacio que conducía en À Punt, Carolina expresó el descontento que tenía con la cadena por estar emitiendo reposiciones del concurso pese haber echado a todo el equipo. "Si encuentras gracioso repetir el programa todo el verano mientras que desde hace mes y medio estamos en casa, en el paro, yo no lo encuentro ni medio normal", escribió la presentadora. Tras dejar claro su malestar, la comunicadora añadió que había utilizado su agenda de contactos para reincorporase a la vida laboral después de unos meses en casa: "He tocado algunas puertas para trabajar. Aún no se han abierto", confesó. También dejó claro que estaba muy agradecida de estar en Ya es verano, donde la habían llamado sin ella decir nada.

Además de sustituir a Emma García en A tu lado en 2003 y colaborar con Mercedes Milá en la edición de aquel año de Gran Hermano encargándose de los resúmenes y un año después de los debates, Carolina fue la encargada de ponerse al frente junto a Óscar Martínez de Día a Día tras la marcha de María Teresa Campos en 2004. Pero no solo eso, su carisma también la condujo a despedir el año dando las Campandas con Manel Fuentes.