¡Toda una artista! India, la hija de Barei, demuestra su talento musical interpretando una original canción

Loading the player...

Este está siendo un verano diferente para Barei. La cantante sorprendía a todos el pasado mes de febrero anunciando su separación del compositor Rubén Villanueva, con el que llevaba más de 13 años de relación. Una etapa de cambios en la que ha logrado recuperar la ilusión por el amor en los brazos de David Hernando Redruello y en la que también se ha volcado por completo en el cuidado de sus niños, los mellizos India y León de 3 años. Los benjamines de la casa son los encargados de sacarle una sonrisa diaria a la intérprete de Say Yay! y, en este tiempo estival en el que los niños no tienen obligaciones, están disfrutando al máximo de tardes de juegos y diversión. Pero, si hay algo que ha dejado con la boca abierta a los seguidores de la vocalista, es el gran talento que ha demostrado India para la música, porque a su corta edad ya se ha atrevido a entonar una melodía creada por ella misma al ritmo de la guitarra ¡Dale al play y no te pierdas el gran talento de esta pequeña promesa del mundo de la canción!

¡Qué mayores! Barei celebra el primer cumpleaños de sus mellizos, India y León

La declaración de amor de Barei a su nuevo novio