Rozalén se derrumba en el escenario al recordar a su padre y anunciar la muerte de un familiar

Rozalén y su familia están atravesando algunos meses bastante complicados. En febrero, la artista se enfrentaba al inesperado fallecimiento de su padre a causa de un infarto y, ahora, ha vivido otra pérdida muy cercana. La cantante ha actuado en el Festival Jardins de Terramar de Barcelona, un concierto muy emotivo en el que Rozalén recordó que su padre habría cumplido 78 años esta semana. Además, se derrumbó al anuciar entre lágrimas a sus fans el reciente fallecimiento de su tío, a quien dedicó la actuación. "A lo mejor esto no es profesional, pero como no sé cómo voy a estar, os aseguro que os voy a cantar desde la alegría por celebrar la vida", declaró visiblemente afectada. Dale al play y no te lo pierdas.

