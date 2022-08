¿Qué le pasa en el ombligo a su hija Olivia? Soraya responde a todas las dudas

Soraya Arnelas ha publicado unas imágenes muy bonitas de las vacaciones de verano tan divertidas que está pasando junto a su prometido y sus hijas, sin embargo, ha habido un detalle que ha llamado la atención de sus fans. La cantante extremeña ha mostrado a su hija pequeña, Olivia, dando sus primeros pasitos junto a la piscina y todos se han fijado en su ombligo. Tan sincera como siempre, Soraya no ha dudado en resolver todas sus dudas y explicar de qué se trata: "Para los que me preguntáis tan asustados... ¡es una hernia! No pasa nada".

La intérprete de Mi mundo sin ti o Soy esa mujer ha contado es algo genético: "Yo la tengo y mi padre también, así que es nuestra pequeña herencia para Olivia". La hernia umbilical que tiene su hija, que provoca un abultamiento del ombligo, no causa problema alguno y, de hecho, dice que es mejor esperar para ver si se le cura. Si no, cuando cumpla tres años tendrán que operarla.

"Olivia nació con una hernia, como su abuelo Paco y como yo. De hecho, fue una de las razones por las que me adelantaron el parto una semana. Se me salió por completo y parecía que no tenía, así es que el ginecólogo me dio la pauta de adelantar el parto", ha explicado. Soraya cuenta que: "Lo que nos ha dicho la pediatra es que si el ombligo no cambia de color y si no duele, no hay motivo de operación urgente. Nos mandó un cinturón especial para poder ayudar al ombligo a meterse, pero Olivia estaba muy molesta y el cinturón le hacía daño. No paraba de llorar, le intentamos poner la técnica de las abuelas de la moneda en el ombligo con una cinta, pero la cinta le hacía daño en la piel, así es que nada...".

"Hemos decidido dejarla así, tendría que volver a su estado original con el tiempo pero, si no lo hace, a los tres años, cuando pese 12 kilos aproximadamente, la operarán", dice la intérprete de Te quiero a ti. Soraya termina su mensaje recordando que las pasó con el frenillo de su hija mayor, Manuela: "Justo a esa edad es cuando pueden ponerles la anestesia a los bebés/niños. Antes no es bueno, porque la anestesia podría causar daños neuronales en bebés, es lo que me ha dicho el especialista. Sé de muchos niños que lo tienen, de adultos también. ¡Y esa es la cosa! Una hernia, sin más. Se la van controlando y, de momento, no queda otra que esperar.. ¡pero ya la veis! ¡está feliz con su botoncito! Como su yeyo Paco y su mami".

El próximo paso... ¡la boda!

El pasado mes de mayo, la que fuera concursante de Celebrity Bake Off España hizo saltar todas las alarmas al salir en su videoclip vestida de novia y caminando hacia el altar, donde le esperaba su prometido, Miguel Ángel Herrera. En ese momento, muchos de sus seguidores se preguntaron si ya se habían casado, sin embargo, la propia Soraya nos contó que todavía no.

La artista extremeña y el modelo gaditano se comprometieron a principios de 2019 y ya habían empezado a organizar algunos preparativos, sin embargo, cambiaron de planes al ver que iba a ser imposible disfrutar de su enlace con sus familiares y amigos sin tener que estar preocupados por la pandemia. Soraya tiene muy claro cómo quiere que sea el día en el que pronuncie el 'sí, quiero'. "Como yo quiero una boda gitana de estas de tres días, pues por lo menos tendremos que esperar mínimo dos años", dijo en septiembre de 2021.