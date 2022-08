¿Qué fue de Ximo Rovira, presentador de 'Tómbola'?

Ximo Rovira fue uno de los presentadores de mayor éxito de finales de los años 90. Alcanzó una gran popularidad como moderador de Tómbola, programa de la crónica rosa en el que colaboraban periodistas como Jesús Mariñas, Karmele Marchante o Lydia Lozano. El formato de Canal Nou, la antigua televisión pública valenciana, se mantuvo en pantalla de 1997 a 2004, siempre con excelentes datos de audiencia. Tras su cancelación, Rovira dio el salto a Antena 3, donde presentó Unan1mous, ¿Dónde estás corazón?, En Antena Splash o Impacto Total. Actualmente el comunicador trabaja en Levante TV, en el espacio Comunitat Valenciana en Directe, un magazine que acerca a los espectadores la actualidad política, cultural y social de Valencia y Castellón. También suele presentar una sección de entrevistas más distendidas llamada L' Arròs de Ximo.

Rovira, que asegura estar muy feliz en Levante TV, se ha convertido en noticia recientemente tras contar que finalmente no será el encargado de presentar la nueva temporada del concurso Atrapa'm si pots en À Punt, la cadena autonómica valenciana. "No me decepciona la negativa, porque he tenido muchas en mi carrera y eso es normal que le pase a un presentador", ha dicho Rovira en una entrevista concedida a la Cadena SER. Pero lamenta que está decisión haya sido tomada, según sus palabras, en base a "prejuicios" y no ha "argumentos profesionales". "La razón es que se me asocia a Tómbola, la telebasura", ha señalado, recordando que aquel programa finalizó hace casi dos décadas. "No creo que sea justo que, tantos años después, me sigan colocando este estigma, porque tanto antes como después hice muchísimas otras cosas, pero tendré que asumirlo. Duele que este sambenito me impida volver algún día a la que fue mi casa".

El presentador ha reflexionado en varias ocasiones sobre Tómbola y la repercusión que tuvo. A su juicio "era un formato de entretenimiento con una pegada indudable e incombustible a juzgar por los retoños que ha tenido en diferentes cadenas". Sin embargo, "el problema siempre fue que se emitía en una televisión pública y entendía y entiendo hoy que los criterios de programación en una televisión pública deben apuntar hacia otro lado", analizó en un chat con los lectores de El Mundo.

Ximo Rovira nació en Madrid en 1961. A los diez años se trasladó a vivir a Gandia con su familia, por eso casi toda su carrera periodística ha transcurrido en la Comunidad Valenciana. En 1984 comenzó a trabajar en la emisora local de la Cadena SER y en 1990 dio el salto a Canal Nou como presentador de diversos programas. También trabajó con Nuria Roca en la radio autonómica valenciana Ràdio 9.

Es muy discreto con su vida privada y no suele compartir detalles de su día a día en redes. Su última publicación es de 2018, cuando sorprendió a sus seguidores tocando la guitarra y cantando uno de los temas más emblemáticos de Nacho Vega, El sitio de mi recreo.