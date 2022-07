Las supervacaciones de John Travolta junto a sus hijos y todos sus amigos ¡en su impresionante avión privado!

Loading the player...

John Travolta está disfrutando de unas supervacaciones junto a sus dos hijos, Ella y Benjamin, de 22 y 11 años respectivamente. El periplo se iniciaba en la espectacular mansión que el protagonista de Pulp Fiction tiene en Florida. Pero no solo le acompañan sus dos hijos, sino también muchos amigos de estos. El actor ha compartido un vídeo donde podemos ver el interior del avión privado equipado con todo tipo de lujos y comodidades. El viaje está siendo absolutamente increíble. Las troupe encabezada por Travolta ha podido visitar Islandia, pasando por las islas griegas, el mar Adriático o Dubai, hasta llegar a París, donde han podido subir a la Torre Effeil y disfrutar de sus vistas espectaculares. Unas supervacaciones que el intérprete y sus hijos no olvidarán jamás. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

