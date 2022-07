Así es Laura Corsini, la prima de la condesa de Osorno que este sábado se casa en Comillas

Laura Corsini Santolaria va a reunir este sábado en Comillas a algunos de los rostros más conocidos de la élite empresarial española. La prima diseñadora de Belén Corsini, condesa de Osorno, se casa mañana treinta de Abril a sus 32 años en Cantabria, el paraíso donde siempre ha veraneado con su familia, un lugar en el que atesora los mejores recuerdos de su infancia y donde el pasado mes de octubre, su prometido, el empresario Javier Ibáñez, le pidió matrimonio. Allí se espera ver reunida a la élite empresarial, parte de la Casa de Alba y quien sabe si también a algunos de los numerosos rostros conocidos que se han convertido en seguidores de sus diseños como Ana Boyer o Isabel Díaz Ayuso. Laura cuenta ahora las horas para el gran día en el que empezará a “Crear familia con el hombre más increíble del planeta. Soy tremendamente feliz”, tal y como dijo el día que anunció su compromiso.

Experta diseñadora de moda, Laura estudió ciencias empresariales en la Universidad Pontificia de Comillas y tras sus primeras prácticas junto a la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada se marchó a París a continuar su formación con un máster en el prestigioso instituto Marangoni. Su inquietud la llevó después a Shanghái, donde se dejó influenciar por lo mejor de la moda asiática y descubrió un tejido “mágico”.

A los 22 años en Comillas, apoyada por su madre, decidió lanzar su primer proyecto empresarial, una pequeña tienda improvisada de verano que ha acabado convirtiéndose en una gran marca, con un equipo de sesenta personas a su cargo. Sus creaciones son ahora objeto de deseo de populares rostros de la alta sociedad, la política y la cultura. Cuando echa la vista atrás y recuerda sus inicios confiesa “me recorrí España yo sola con mi muestrario de camisas y un biombo. Trabajé muy duro, pero es que sin sacrificio no se ven los resultados”.

Esa ha sido siempre su seña de identidad, la constancia. “Descubrí un tejido mágico con una caída maravillosa y que no era necesario planchar. Decidí crear un modelo básico de blusa y ofrecer diferentes decoraciones personalizadas a mis amigas y familiares. Al poco tiempo, me di cuenta de que, partiendo de este tejido, podíamos crear una marca de básicos”, con estas sencillas palabras explicaba a ¡Hola! su gran revolución en el mundo de la moda en una de sus últimas entrevistas . Su debut en la moda nupcial lo hizo de la mano de su hermana Ana Corsini, que hace tres años, en 2019, dio el “sí, quiero” al arquitecto Ignacio Diez Duralde con un diseño elaborado por Laura.

Con una trayectoria así, no podía encargar el diseño de su vestido de moda a nadie y, tal y como ha confirmado a ¡Hola!, lo ha hecho ella misma. “Si llevo toda la vida haciendo ropa y diez años sabiendo lo que me gusta, ¿por qué no hacerlo en casa?”. Sólo su madre conoce los detalles del look para el gran día pero Laura ya nos reveló algo: “será bastante especial, puedo adelantar que es cien por cien Bimani y cien por cien yo. Es feme­nino, romántico, podría decir que también es emocional por algún significado que tiene”.

Es hija de Jacobo Corsini, uno de los once hijos de Jacobo Corsini Marquina, propietario de la célebre constructora Corsan, y Sonia Santolaria del Toro, su segunda esposa, con la que también tuvo a su hermana Ana, licenciada en Ingeniería de los Recursos Energéticos, y a Alejandra, tan creativa como Laura, que se ha desarrollado como interiorista y ha fundado la marca de accesorios y decoración b4living. Laura tiene además tres hermanos mayores fruto del primer matrimonio de su padre con Fe Pérez Torrens, tristemente fallecida en 2018: Álvaro, empresario casado con la restauradora Cristina Oria; Marta, decoradora e interiorista igual que Alejandra, y Jacobo, el más discreto de todos ellos y del que menos se sabe. Les gusta llamarse de manera coloquial “La tribu”, por su gran unión y complicidad, se reúnen a menudo y es raro que falte alguno cuando se trata de una celebración de importancia.

En 2019 Laura fue premiada por su trayectoria en los Premios Inspiring Girls junto a Irene García, otro de los jóvenes rostros que despuntan hoy día en la moda. Recogió el galardón que recibió de la mano de la que fuera su primera maestra, la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada. Durante el confinamiento no pudo quedarse quieta, implicada con la situación que se estaba viviendo en el mundo entero, recordemos que el número diario de fallecidos en España superaba los seiscientos, Laura Corsini participó en marzo de 2020 en la organización de una entrega de 6.000 mascarillas solidarias para los trabajadores de la salud que se ocupan de la enfermedad COVID-19, fabricadas por voluntarios en sus hogares.

El pasado mes de abril presentó el nuevo reto de su marca Bimani, una colección cápsula llamada Farándula que ha ideado junto al diseñador español Juan Vidal. Ahora prepara una nueva colección de organza, con imprescindibles looks de invitada, que será ya su primer reto como mujer casada.