Muere el actor Paul Sorvino, protagonista de ‘Ley y Orden’ a los 83 años

Paul Sorvino, actor conocido entre otros muchos papeles por interpretar al sargento de policía Phil Cerreta en Ley y Orden, ha fallecido en la madrugada del lunes a los 83 años por causas naturales, después de enfrentarse a varios problemas de salud. Su representante ha sido el encargado de dar la noticia, que más tarde ha confirmado su mujer a través de un emotivo mensaje: “Estoy completamente devastada. El amor de mi vida y el hombre más maravilloso que ha existido se ha ido. Tengo el corazón roto”. Su hija, Mira Sorvino, también ha querido dedicarle unas palabas a su padre y mentor: "Mi padre, el gran Paul Sorvino, ha fallecido. Con él se va una vida de amor, alegría y sabiduría. Era el padre más maravilloso. Le quiero mucho."

Sorvino nació en Brooklyn en 1939 y desde muy pequeño le empezó a interesar la interpretación. Empezó a estudiar en la American Musical and Dramatic Academy en Nueva York y en 1964 debutó en Broadway con la obra de teatro Bajour. Seis años más tarde, en 1970 hacía su primera película: ¿Dónde está papá? de Carl Reiner. Desde entonces su carrera no hizo más que crecer, consiguiendo una muy buena reputación dentro de la industria de Hollywood. Actuó junto a Al Pacino en Pánico en Needle Park y con James Can en El Jugador. También participó en la continuación de Rocky de Johng G. o en Slow Dancing in the Big City, donde interpretó un papel romántico. Consolidó su fama cuando participó en la película Uno de los nuestros de Martin Scorsese interpretando a Paul Cicero. Actualmente estaba a punto de comenzar el rodaje de My Jurassic Place de Danny Bellens, que trata sobre una paleontóloga que intenta encontrar una cura para salvar a su hijo recurriendo al ADN de un dinosaurio clonado.

Paul, además de actuar, tenía muchos otros intereses, de hecho en varias ocasiones aseguró que sus verdaderas pasiones eran la poesía, la pintura y la ópera: "La mayoría de la gente piensa que soy un gángster o un policía o algo así. La realidad es que soy escultor, pintor, autor de best-sellers, muchas, muchas cosas: poeta, cantante de ópera, pero ninguno de ellos es un gángster. Sería bueno que esto quedara cuando me recuerden más que la imagen de un tipo duro».

Paul Sorvino se casó en 1966 con la actriz Lorraine Davis y tuvo tres hijos, todos actores: Mira Sorvino (54 años), que ganó un Óscar a mejor actriz de reparto por ‘Poderosa Afrodita’; Amanda Sorvino (51 años), que es actriz y directora, al igual que su hermano pequeño Michael Sorvino (44 años). En 1988 se divorció de Lorraine y empezó una relación con Vanessa Arico, con la que también se casó y cuya relación duró 5 años. En la actualidad estaba casado con la actriz Del Dee Benkie, a quien conoció en 2014 en la serie ‘Ley y orden’ y con la que ha pasado los últimos años de su vida.