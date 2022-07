Jessica Bueno, orgullosa de los primeros pasos de su hijo Alejandro, ¡cómo ha crecido!

Loading the player...

Jessica Bueno no puede ocultar que la maternidad es para ella su máxima prioridad. La modelo, madre de tres varones, Fran (9 años), Jota, (6 años) y Alejandro, (1 año), ha confesado en varias ocasiones cuánta felicidad le reporta ser madre de familia numerosa. Con motivo del primer cumpleaños del más pequeño de todos, la mujer de Jota Peleteiro ha compartido estas bonitas palabras con sus seguidores: "Feliz cumpleaños Alejandro, echando la vista atrás que rápido ha pasado, parece que fue ayer cuando te vi por primera vez. He podido disfrutarte mucho, pero no niego que ha sido intenso y a veces agotador, sobre todo por las noches. Eres un torbellino lleno de energía y has dejado de ser un bebé demasiado pronto", ha sido la felicitación de Jessica Bueno dedicada su hijo menor. Junto a él, la modelo protagoniza largos paseos durante las noches de verano aprovechando que el pequeño ha descubierto que ya puede dar sus primeros pasos. ¿Quieres ver cómo ha crecido Alejandro, el hijo de Jessica Bueno? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Jessica Bueno cuenta cómo es su hijo pequeño, Alejandro, que acaba de cumplir un año

¡De la romería al campo! Jessica Bueno disfruta de las tradiciones y la vida familiar con sus tres hijos